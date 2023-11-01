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Anahtar teslim yönetim istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın kendilerine devredilmesi durumunda Filistin sorununu çözeceklerini savundu.

Mehmet Güney
04:00 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:39 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

TBMM CHP Grubu’nda konuşan Kılıçdaroğlu, cumartesi günü İstanbul’da AK Parti tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Büyük Kudüs Mitingi’ne değindi. Filistin’de kan aktığını belirten, başkenti Kudüs olan bir Filistin’i her yerde, her zaman desteklediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak şöyle konuştu: “Beyefendi miting yapıyor. Sen iktidarsın, muhalefet değilsin. Ne işin var mitingde? İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin. Orta Doğu’ya barış nasıl geliyor göreceksin.”

BAYRAM HAVASINDA GEÇECEKMİŞ!

İç karışıklıkları ile sık sık gündeme gelen CHP’nin 4 Kasım’da gerçekleştireceği kurultayına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu tartışmalara kulak tıkayarak bayram havasında geçeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “CHP’de güzel bir kurultay yapacağız, keyifli bir kurultay yapacağız. Barış içinde bir kurultay yapacağız. Birlikte bayram havası içinde bir kurultay yapacağız”’ dedi.




#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
29 dakika önce
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