Anahtar teslim yönetim istiyor

TBMM CHP Grubu’nda konuşan Kılıçdaroğlu, cumartesi günü İstanbul’da AK Parti tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Büyük Kudüs Mitingi’ne değindi. Filistin’de kan aktığını belirten, başkenti Kudüs olan bir Filistin’i her yerde, her zaman desteklediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak şöyle konuştu: “Beyefendi miting yapıyor. Sen iktidarsın, muhalefet değilsin. Ne işin var mitingde? İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin. Orta Doğu’ya barış nasıl geliyor göreceksin.”