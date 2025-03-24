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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 33 etkinlik incelemeye alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 33 etkinlik incelemeye alındı

14:0024/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
DHA
AA
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Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen ve müfettişler tarafından incelemeye alınan 130 konserden 33'ü hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar aldı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin bir süre önce müfettişler tarafından incelemeye alındığı hatırlatıldı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı belirtilerek,
"Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır"
denildi.

ABB'den açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin müfettişlerce incelenmesi sonucu 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmediği belirtilerek, 33 konser hakkında ise kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığı bildirildi.


ABB'den yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesi olarak 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinliklerinin bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alındığı hatırlatıldı.


Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı belirtilerek,
"Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Önemle belirtmek isteriz ki, bu etkinlikler daha önce Sayıştayın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır."

#Ankara
#ABB
#Mansur Yavaş

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