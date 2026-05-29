Ankara NATO Zirvesi’ne hazır

Türkiye, 2004 İstanbul zirvesinin ardından ikinci kez bir NATO Zirvesi’ne Ankara’da ev sahipliği yapacak. Zirveye, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra gözlemci ve ortak ülkelerin liderleri katılacak. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın da zirveye davet edilmesi beklenirken, NATO’nun Asya-Pasifik ortakları Japonya ve Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda liderlerinin de Ankara’ya geleceği belirtiliyor. Diğer yandan bazı Orta Doğu ülkelerinin liderlerinin de zirvede yer alabileceği konuşuluyor.





MASADAKİ KONULAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak NATO Zirvesi’nde, İttifak’ın yeni sınamalar ve tehditler karşısındaki hazırlıkları ve atacağı adımlar, siber saldırılar, hibrit savaş ve dezenformasyon tehditleri, enerji güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz’in güvenliği, transatlantik ilişkilerinin geleceği, NATO’nun caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi, İran geriliminin küresel ve bölgesel etkileri, üye ülkelerin savunma bütçelerini artırma taahhüdü ve Avrupa güvenlik mimarisi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Zirve sonunda yayınlanacak Ankara Deklarasyonu’nda da söz konusu başlıkların yer alması öngörülüyor.





HEYET SON KEZ GELECEK

7-8 Temmuz’daki zirve öncesi NATO’dan teknik bir heyetin hazırlıkların incelenmesi için son kez Türkiye’ye geleceği öğrenildi. NATO heyeti 9-10 Haziran’da Türkiye’de olacak.





ZİYARET ÖNCESİ PİST AÇILACAK

Edinilen bilgilere göre NATO Zirvesi için hazırlanan Etimesgut Havalimanı’nda yürütülen genişletme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Heyetin ziyaretinden önce pistteki çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern bir yapıya dönüştürülen havalimanında, mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıldı. Pist genişliği 42 metreden 60 metreye çıkarılırken, 160 bin metrekarelik yeni apron imalatı, taksi yolları, Devlet Konukevi ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı alan tamamlanmak üzere.



