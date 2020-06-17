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ANKARA

Ankara'da, 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi: Apartman sakinlerinden 'evlerimizin değeri düşecek' tepkisi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde giriş katında bulunan daire içerisinde çatlaklar oluşan 18 katlı bina, AFAD ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çökme riskine karşı tahliye edildi. Apartman sakinleri, "Evlerimizin değeri düşecek" diyerek, binayı görüntüleyen gazetecilere müdahale etti.

Haber Merkezi DHA
Başkentte zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı.
Başkentte zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde duvarlarında çatlaklar oluşan 18 katlı binada oturanlar, tahliye edildi.

36 DAİRE BOŞALTILDI

Çiğdemtepe Mahallesi Çiğdemtepe Manzara Sitesi'ndeki 18 katlı binanın giriş kat dairesinde oturanlar, gece saatlerinde duvarlarda oluşan çatlakları fark ederek komşularına haber verdi. Apartman sakinleri, çatlakların derinliğinden endişe duyarak durumu polis, AFAD ve belediyeye bildirdi. Apartmanı inceleyen AFAD ekipleri, çökme riski nedeniyle tahliye kararı aldı. Polis, alınan tahliye kararının ardından binadakilere megafonla anons yaptı. Hızla binayı terk eden vatandaşlar, sokak üzerinde endişeli bekleyişe geçti.
Binada kalanların olması ihtimalini gözönünde bulunduran ekipler tarafından sokakta yoklama yapıldı. 36 dairenin bulunduğu apartmandan çıkan vatandaşlar, yakınlarına sığındı. Gidecek yeri olmayan 35 kişi ise polis ekiplerince Ankara Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi. Sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin mühürlenen binada incelemede bulunacağı belirtildi.

DHA
Ankara'da boşaltılan binadan tahliye edilenler.

'ÇEKMEYİN EVLERİMİZİN DEĞERİ DÜŞER'

  • Öte yandan, bina önünde bekleyişe geçen bazı bina sakinleri, olayı görüntüleyen gazetecilere, "Evlerimizin değeri düşecek", "Binamızın ifşa olmasını istemiyoruz", "Bizim iznimiz olmadan çekmezsiniz" diyerek müdahalede bulundu.

AA
Ankara'da boşaltılan binadan tahliye edilenler.

AA
Ankara'da boşaltılan bina

AA
Ankara'da boşaltılan binadan tahliye edilenler.

AA
Ankara'da boşaltılan binadan tahliye edilenler.

AA
Ankara'da boşaltılan bina
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