Anketler yarın Erdoğan’ın masasında

AK Parti yerel seçim çalışmalarında son düzlüğe girdi. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile 25 ilin başkan adayları açıklandı. Gözler bu kez Ankara’ya çevrildi. 15 Ocak Pazartesi Ankara ATO Congresium’da yapılacak toplantıda 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin adayı açıklanacak. Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirler ile deprem bölgesindeki illerin adayı da netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararsız kaldığı 20 il için anket çalışması başlatmıştı. Çalışma yarın günü Erdoğan’a sunulacak.