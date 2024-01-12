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Anketler yarın Erdoğan’ın masasında

AK Parti’de 48 belediye başkan adayının açıklanacağı 15 Ocak için hazırlıklar hızlandı. Kararsız kalınan 20 il için yaptırılan anket çalışması cumartesi günü tamamlanarak Erdoğan’a sunulacak.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 00:15 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti yerel seçim çalışmalarında son düzlüğe girdi. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile 25 ilin başkan adayları açıklandı. Gözler bu kez Ankara’ya çevrildi. 15 Ocak Pazartesi Ankara ATO Congresium’da yapılacak toplantıda 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin adayı açıklanacak. Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirler ile deprem bölgesindeki illerin adayı da netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararsız kaldığı 20 il için anket çalışması başlatmıştı. Çalışma yarın günü Erdoğan’a sunulacak.

PAZAR GÜNÜ DAVET

Erdoğan, saha çalışmalarından elde edilen rapor ve temayül yoklamalarını da baz alarak bir isim belirleyecek. Netleşen adaylar pazar günü aranarak Ankara’ya davet edilecek. AK Parti 22 Ocak’ta da Ankara’da düzenleyeceği programda seçim beyannamesini açıklayacak.



#siyaset
#yerel seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
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