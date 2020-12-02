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Gündem Anne-kıza yardım etti, hayatının şokunu yaşadı Hem dolandırıldı, hem tehdit ediliyor
KARABÜK

Anne-kıza yardım etti, hayatının şokunu yaşadı: Hem dolandırıldı, hem tehdit ediliyor

Karabük’te çevresinde yaptığı yardım ve iyiliklerle tanınan Mehmet Özkan Demir isimli vatandaş, anne ve kızı tarafından 18 bin lira dolandırıldı. Üstüne bir de kendi adına sahte imza ile 550 bin liralık senet yapılarak tehditle para istenilince polise şikayetçi olan Demir, "Başka insanları benim gibi mağdur etmesinler. Çünkü tehditle şantajla da bir şeyler istediler. Kızı hala bana tehdit mesajı atarak 50 bin lira para istiyor. Ben polise ve savcılığa başvurdum. Tek amacım başka insanların mağdur olmaması" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Özkan Demir kendisi gibi başkalarının da mağdur olmaması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Mehmet Özkan Demir kendisi gibi başkalarının da mağdur olmaması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.


Ankara Adli Tıp Kurumundan emekli olduktan sonra, imkanları ölçüsünde eğitimden yardıma muhtaç ailelere yardım etmeyi sevdiğini söyleyen Mehmet Özkan Demir, Balıkesir’de tanıştığı ve güvenini kazanan anne ve kızı tarafından iyiliğinin kurbanı olarak 18 bin lirasının dolandırıldığını ifade etti.

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"İstenen borçların rakamları yükseldikçe niyetlerinin kötü olduğunu anladım"

Demir, anne ve kızını Balıkesir’den tanıdığını ve kızının Karabük’te üniversitede öğrenci olduğunu anlatarak, “Burada üniversiteyi kazanınca ev bulmaları konusunda arkadaşlarımı arayarak yardımcı oldum. Kiralarını filan kendileri ödüyordu. İnsanlık halidir, bazen ödemeyince benden borç alıyorlardı. Güvenimi kazanan S.E. ile kızı B.K. önce küçük borçlar alıp bana geri ödediler. Kızın annesini Safranbolu’da işe yerleştirdim. Haftalığını alamayınca kirasını ödemek için yardım borç istedi ve yine yardımcı oldum. Rakamlar yükseldikçe niyetlerinin kötü olduğunu Balıkesir’de yaptığım araştırmalarda resmi olarak da tespit ettim” dedi.

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550 bin liralık sahte senet yapmış

Bugüne kadar anne ve kızına toplamda 18 bin lira borç verdiğini sadece bin 500 lirasının kendisine geri ödendiğini kaydeden Demir, “S.E. benim aracımın bagajında eşyalarının bulunduğu çantasını unutmuş. Kendisini arayıp çantasını unuttuğunu söyleyince önemsiz olduğunu ve atabileceğimi söylemişti. Ben yine de kendisine eşyalarını vermeye gittiğimde yanımda bir uzman çavuş arkadaşım da olunca ne olur ne olmaz eksik bir şey olmasın diye bir kağıda tutanakla yazdım. Çantanın içindekileri yazarken, benim adıma düzenlenmiş ve sahte imzalı 550 bin liralık bir senet bulunca neye uğradığımı şaşırdım. Ben iyice araştırma yapınca daha önce 3-4 kez evlilik yaptığını tespit ettim. Numaralarını sık sık değiştirdiklerini tespit ettim. Ben de en son halkayım zannedersem. İyiliğim ve saflığımın kurbanı oldum. Başka insanları benim gibi mağdur etmesinler. Çünkü tehditle şantajla da bir şeyler istediler. Kızı hala bana tehdit mesajı atarak 50 bin lira para istiyor. Ben polise ve savcılığa başvurdum. Tek amacım başka insanların mağdur olmaması” diye konuştu.

Üç ilde sahte vali operasyonu: 10 iş insanını 240 bin TL dolandırdılar
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen temmuz ayında bir çetenin, telefonla aradıkları iş insanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi.
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Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
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Takip sırasında çete üyelerinden Oğuzhan D.'nin, irtibata geçecekleri iş insanlarının yaşadıkları şehirlerin valileri ile özel kalemlerinin isimlerini internetten öğrendiği tespit edildi. Oğuzhan D.'nin daha sonra iş insanlarını arayıp, ''Sayın valim telefonda sizinle görüşmek istiyor' diyerek, telefonu kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nefvel K.'ye verdiği, Nevfel K.'nin de iş insanına, ''Devlet ve millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Vatandaş kadar devletin de yardıma ihtiyacı var. Ben vali olarak il sağlık müdürlüğünün de bulunduğu bir toplantı ayarlıyorum. Sizinle bu zor günlerde sürekli görüşmek istiyorum. Hayırsever iş insanlarının da desteğini bekliyorum. Ben sizi her zaman beklerim' dediği belirlendi.
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Telefonu geri alan Oğuzhan D.'nin ''Vatandaşlar büyük hastanelere gitmeye korkuyor. Bu nedenle biz de valilik olarak aile sağlığı merkezlerine entübe cihazı almaya karar verdik. Şu an ihtiyacımız olan 100 entübe cihazından 20 adet var. Cihazın tanesi 4 bin lira. Alacağınız cihazların bedeli verginizden düşecek' dediği ortaya çıktı.
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Şüphelilerin bu yöntemle iş insanlarını ikna edip, havale yoluyla para topladığı, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 iş insanını 240 bin lira dolandırdığı belirlendi. Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi. Çete, hesaplarına bloke koyulma nedeninin açıklama kısmında entübe cihazı yazılması olduğunu düşünerek, bu bölüme ?fındık ticareti? ibaresi eklemeye başladı. Ancak hesaplarına bloke koyulmaya devam etti.
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Tek tek tespit edilen çete üyeleri Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da belirlenen 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 7'si kadın 13 şüpheli gözaltına alındı Şüpheliler, Adana'ya getirilecek. Operasyon ise devam ediyor.
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Kendilerini vali olarak tanıtıp, 10 iş insanını 240 bin TL dolandıran çetenin üyesi olduğu öne sürülen ve Adana merkezli Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7'si kadın 13 şüpheli, Adana'ya getirildi.
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İçlerinde çete lideri olduğu iddia edilen Nefvel K.'nın da bulunduğu 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Üç ilde sahte vali operasyonu: 10 iş insanını 240 bin TL dolandırdılar
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını, telefonla arayıp, kendilerini vali olarak tanıtarak 240 bin lira dolandıran çete, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla çökertildi. Eş zamanlı operasyonda 7'si kadın 13 çete üyesi gözaltına alındı.


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