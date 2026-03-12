Yeni Şafak
Annesini odunla öldüren şahıs tutuklandı

Annesini odunla öldüren şahıs tutuklandı

18:3312/03/2026, Perşembe
AA
Akgün, savcılıktaki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Akgün, savcılıktaki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın’da evinde ölü bulunan 77 yaşındaki Meryem Akgün’ün ölümüne ilişkin gözaltına alınan oğlu tutuklandı. JASAT ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelinin annesine odunla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde annesini odunla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çamköy Mahallesi'nde Meryem Akgün'ün (77) 8 Mart'ta evinde ölü bulunmasına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, başında darp izi bulunan Akgün'ün ölümüne ilişkin oğlu İbrahim Akgün'ü (49) gözaltına aldı.

Akgün'ün, jandarmadaki ifadesinde annesine odunla vurduğunu söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akgün, savcılıktaki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



