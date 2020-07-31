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Gündem Kaş Limanında utandıran fotoğraflar Özellikle tatilcileri uyarıyoruz
ANTALYA

Antalya haberleri: Kaş Limanı'nda utandıran fotoğraflar: Özellikle tatilcileri uyarıyoruz

Kaş Limanı'nda utandıran fotoğraflar: Özellikle tatilcileri uyarıyoruz

Antalya'nın Kaş ilçesindeki limana dalış yapan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, çok sayıda maske, poşet, alkol şişesi ve atık görüntüledi. Denizi kirleten atıklar utandırdı. Görüntülerin Kaş'a yakışmadığını söyleyen Ceylan, dalgıçların deniz dibi temizliği yapacağını belirterek, "Turizm sezonu olması nedeniyle özellikle tatilcileri de uyarıyoruz, denizlerimizi kirletmeyelim." dedi.

Haber Merkezi DHA
Denize atılan çok sayıda maske, alkol şişesi, poşet ve plastik atığı fotoğraflandı.
Denize atılan çok sayıda maske, alkol şişesi, poşet ve plastik atığı fotoğraflandı.

Antalya'nın su altı zenginliklerinin tanıtım filminin çekimlerini de yapan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Kaş ilçesinde geçen hafta bazı noktalara dalış gerçekleştirdi. Kaş Limanı ve çevresindeki kıyısal alanlarda dalışlar yapan Ceylan, denize atılan çok sayıda maske, alkol şişesi, poşet ve plastik atığı fotoğrafladı.

Denizden çıkanlar şaşırttı
HAYAT
Denizden çıkanlar şaşırttı

Denize atılan çok sayıda maske, alkol şişesi, poşet ve plastik atığı fotoğraflandı.

Deniz yaşamı için de büyük tehdit oluşturan plastik atıkların oluşturduğu kirliliğin fotoğrafını çeken Ceylan, şöyle konuştu:

  • ''Kaş Limanı'nda insanların çöpleri denize atmaları hoş değil. Bu konuda toplumu bilinçlendirmeye büyük ihtiyaç var. Yakın zamanda Kaş'taki dalış merkezleri dalgıçları tarafından, Kaymakamlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle deniz dibinde temizlik çalışmaları yapılacak."

Denizin dibinden sandalye ve lavabo çıktı
HAYAT
Denizin dibinden sandalye ve lavabo çıktı

Denize atılan çok sayıda maske, alkol şişesi, poşet ve plastik atığı fotoğraflandı.

‘DENİZLERİMİZİ KİRLETMEYELİM’

Görüntülerin Kaş'a yakışmadığını belirten Tahsin Ceylan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • ''Liman ve çevresindeki kıyısal alanlarda su altındaki durumu gözetlemek için dalışlar yapmıştım. Dalış sırasında insanların yoğun kullanımında olan liman ve yakınındaki kıyısal alanlarda alkollü içki şişeleri, maske, plastik atıklar, poşetler gibi deniz canlıları ve doğal yaşam için çok zararlı çöpler tespit ettik. Turizm sezonu olması nedeniyle özellikle tatilcileri de uyarıyoruz, denizlerimizi kirletmeyelim."
Denize atılan çok sayıda maske, alkol şişesi, poşet ve plastik atığı fotoğraflandı.

Kaş Limanı'nda utandıran fotoğraflar: Özellikle tatilcileri uyarıyoruz
FOTOĞRAF 7
Title
Antalya'nın su altı zenginliklerinin tanıtım filminin çekimlerini de yapan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Kaş ilçesinde geçen hafta bazı noktalara dalış gerçekleştirdi.
Title
Kaş Limanı ve çevresindeki kıyısal alanlarda dalışlar yapan Ceylan, denize atılan çok sayıda maske, alkol şişesi, poşet ve plastik atığı fotoğrafladı.
Title
Deniz yaşamı için de büyük tehdit oluşturan plastik atıkların oluşturduğu kirliliğin fotoğrafını çeken Ceylan, şöyle konuştu:
Title
''Kaş Limanı'nda insanların çöpleri denize atmaları hoş değil. Bu konuda toplumu bilinçlendirmeye büyük ihtiyaç var. Yakın zamanda Kaş'taki dalış merkezleri dalgıçları tarafından, Kaymakamlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle deniz dibinde temizlik çalışmaları yapılacak.
Title
Görüntülerin Kaş'a yakışmadığını belirten Tahsin Ceylan, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
''Liman ve çevresindeki kıyısal alanlarda su altındaki durumu gözetlemek için dalışlar yapmıştım. Dalış sırasında insanların yoğun kullanımında olan liman ve yakınındaki kıyısal alanlarda alkollü içki şişeleri, maske, plastik atıklar, poşetler gibi deniz canlıları ve doğal yaşam için çok zararlı çöpler tespit ettik. Turizm sezonu olması nedeniyle özellikle tatilcileri de uyarıyoruz, denizlerimizi kirletmeyelim.
Title
Kaş Limanı'nda utandıran fotoğraflar: Özellikle tatilcileri uyarıyoruz
Antalya'nın Kaş ilçesindeki limana dalış yapan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, çok sayıda maske, poşet, alkol şişesi ve atık görüntüledi. Denizi kirleten atıklar utandırdı. Görüntülerin Kaş'a yakışmadığını söyleyen Ceylan, dalgıçların deniz dibi temizliği yapacağını belirterek, "Turizm sezonu olması nedeniyle özellikle tatilcileri de uyarıyoruz, denizlerimizi kirletmeyelim." dedi.


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