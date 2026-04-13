Antalya'da 'zehir tacirlerine' operasyon: Biri doktor 6 şüpheli yakalandı

08:4413/04/2026, Pazartesi
IHA
İki operasyonda; 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1’i doktor 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Antalya’da ‘zehir tacirlerine’ yönelik, Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde Jandarma tarafından düzenlenen iki operasyonda; 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1’i doktor 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi, suça konu malzemelerin şüpheliler ile yakalanmalarının sağlanması maksadıyla; saha araştırmaları ve analizler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta yapılan aramalarda yakalanan şüphelilerin; maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları, anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla, renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlı şahıslara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.



TOKİ arsa satışı ödeme koşulları peşinat ve vade oranları: 44 ilde 342 arsa açık artırmayla satılıyor