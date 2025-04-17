AOÇ’ye de 265 milyon lira borcu var

SGK’ya yüklü prim borcu bulunan CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) de borçlu. AOÇ’nin 2021 ve 2022 yılı bilançosu ile kesin hesapları önceki gün TBMM KİT Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyonda sunum yapan AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AOÇ’ye 265 milyon 706 bin lira borcu olduğunu açıkladı. Yıldırım, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin güncel kira borçlarıyla birlikte toplam 438 milyon lira borcuna karşılık yapmış olduğu 172 milyon lira ödeme sonrasında, 27 Mart 2025 tarihi itibarıyla 265 milyon 706 bin lira borcu bulunmaktadır. Öneriler doğrultusunda tahsilatla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü'nden 2023 yılında 101 bin metrekarelik alanı park yapmak için kiralamıştı. Borcun bir kısmının kiralanan alandan geldiği öğrenildi.