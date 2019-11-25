Aracıyla şarampole yuvarlanan şoför olay yerinden kaçtı: Kendisini arayan polislere 'şehir dışındayım' diyerek büyük şaşkınlık yaşattı

Karabük'te Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, alkollü olduğu tahmin edilen Ali T. idaresindeki 78 AC 699 plakalı panelvan minibüsü yoldan çıktı. Kaldırıma çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikten takla atarak şarampole devrilen araç ağaçlara çarparak durdu. Bu sıra aracın şarampole yuvarlandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ile 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler araçta ve çevrede kimseye ulaşamadı. Uzun sürede bölgede arama yapan ekipler, kimseye bulamayınca aracın sürücüsüne telefonla ulaştı. Ali T. kendisini arayan polislere "Gerede’deyim. Kazadan haberim yok" diyerek telefonu kapattı.

İHA Şarampole yuvarlanan araç

Bu sırada kaza yerine Ali T.’nin yakınları ile arkadaşları geldi. Arkadaşlarından Erdal Telli, Ali T.’nin kendisini aradığını, durumunun iyi olduğunu ve Gerede’de olduğunu söylediğini belirtti. Polis ekipleri ise Ali T.’nin alkollü olduğundan kaza yaptıktan sonra kaçtığı ihtimali üzerinde durarak, Erdal Telli’yi ifadesi alınmak üzere karakola getirdi.

İHA Şarampole yuvarlanan araç

Polis ekiplerinin inceleme ve çalışmaları sonrası araç vinç yardımıyla şarampolden çıkarak otopark çekilirken, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

İHA Sürücüsünün bırakıp kaçtığı araç.