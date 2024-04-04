Aranan şahıslar 81 ilde 'Çember'e alındı: Dört günde 2 bin 66 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

📌 0-5 yıldır aranmakta olan 2️⃣ bin 4️⃣5️⃣ şahıs,

📌 5-10 yıldır aranmakta olan 9️⃣ şahıs,

📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1️⃣2️⃣ şahıs “ÇEMBER-16” operasyonlarıyla yakalandı

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 2️⃣1️⃣6️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam