Aranan şahıslar 81 ilde 'Çember'e alındı: Dört günde 2 bin 66 firari yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
📌 0-5 yıldır aranmakta olan 2️⃣ bin 4️⃣5️⃣ şahıs,
📌 5-10 yıldır aranmakta olan 9️⃣ şahıs,
📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1️⃣2️⃣ şahıs “ÇEMBER-16” operasyonlarıyla yakalandı
📌 Hırsızlıktan 3️⃣4️⃣8️⃣ şahıs,
📌 Dolandırıcılıktan 1️⃣8️⃣3️⃣ şahıs,
📌 Yağmadan 9️⃣3️⃣ şahıs,
📌 Adam Öldürmeden 2️⃣8️⃣ şahıs,
📌 Cinsel Suçlardan 5️⃣0️⃣ şahıs,
📌 Narkotik suçlarından 3️⃣6️⃣4️⃣ şahıs,
📌 Terörden 2️⃣5️⃣ şahıs,
📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 2️⃣1️⃣6️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam
2️⃣ bin 6️⃣6️⃣ şahıs adalete teslim edildi.
İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.