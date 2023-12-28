Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 75,4'ü belediyelerin gerekli çalışmaları yapmadığını düşünüyor

Areda Survey, Türkiye genelinde 2 bin 384 kişinin katılımıyla Türk halkının depreme karşı dayanıklılık ve hazırlık konusunda ne düşündüğünü araştırdı.
"Oturduğum konut depreme dayanıklı değil' diyenlerin oranı arttı"
Belediyeler deprem konusunda gerekli çalışmaları yapıyor mu?
Araştırmada katılımcılara belediyelerin deprem konusunda gerekli çalışmaları yapıp yapmadığı sorusu da yöneltildi.
Alınan yanıtlara göre Türk halkının yüzde 75,4’ü belediyelerin gerekli çalışmaları yapmadığını düşünüyor. Ancak yıllara göre değerlendirildiğinde, 2022 yılında katılımcıların yüzde 14’ü belediyelerin gerekli çalışmaları yaptığını düşünürken, bu oran 2023 yılında yüzde 24,6’ya yükselmiş durumda.