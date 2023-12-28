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Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 75,4'ü belediyelerin gerekli çalışmaları yapmadığını düşünüyor

Areda Survey, Türkiye genelinde 2 bin 384 kişinin katılımıyla Türk halkının depreme karşı dayanıklılık ve hazırlık konusunda ne düşündüğünü araştırdı. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 42,6’sı oturduğu konutun depreme karşı dayanıklı olmadığını ve belediyelerin yüzde 75,4’ünün deprem konusunda gerekli çalışmaları yapmadığını düşünüyor.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:56 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Areda Survey, 'depreme karşı hazırlı mıyız?' araştırması yaptı.
Areda Survey, 'depreme karşı hazırlı mıyız?' araştırması yaptı.

Areda Survey, Türkiye genelinde 2 bin 384 kişinin katılımıyla Türk halkının depreme karşı dayanıklılık ve hazırlık konusunda ne düşündüğünü araştırdı.

"Oturduğum konut depreme dayanıklı değil' diyenlerin oranı arttı"

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğu yaşanan acı tecrübeler sonrasında yadsınamaz bir gerçek olarak kabul ediliyor. Peki,
Türk halkı oturduğu konutların depreme karşı dayanaklı olduğunu düşünüyor mu?
Areda Survey, deprem gerçeğini unutmayarak Türk halkının depreme hazırlıklı olup olmadığıyla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre,
Türk halkının yüzde 42,6’sı oturduğu konutun depreme karşı dayanıklı olmadığını düşünüyor.
Yıllara göre değerlendirildiğinde de oturduğu
konutun dayanıklı olduğunu düşünenlerin oranı 2022’de yüzde 70,6 iken 2023 yılında bu oranın yüzde 57,4’e düştüğü görülüyor.

Belediyeler deprem konusunda gerekli çalışmaları yapıyor mu?

Araştırmada katılımcılara belediyelerin deprem konusunda gerekli çalışmaları yapıp yapmadığı sorusu da yöneltildi.

Alınan yanıtlara göre Türk halkının yüzde 75,4’ü belediyelerin gerekli çalışmaları yapmadığını düşünüyor. Ancak yıllara göre değerlendirildiğinde, 2022 yılında katılımcıların yüzde 14’ü belediyelerin gerekli çalışmaları yaptığını düşünürken, bu oran 2023 yılında yüzde 24,6’ya yükselmiş durumda.

#Areda Survey
#Deprem
#Türkiye
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