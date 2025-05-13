Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar 500 bin TL değerinde altın çaldı

Yaşadığı durumu anlatan ev sahibi Sezen Gürsel, "Ben evden çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra eve hırsızlar giriyor. Önce yan binaya giriyorlar ben otobüs durağına gidene kadar benim evime giriyorlar. Ben o gün eve geri dönecektim iyi ki geri dönmemişim. Ben hırsızlık olduğunu anlamadım ertesi gün, yani bir gün sonra sabah fark ettim. Evde hiçbir dağınıklık yoktu. Kendim kaybettim diye düşündüm. Daha sonra polise gittim ama çok ümitli konuşmuyorlar. 7 bileziğim, yüzüğüm ve kızımın telefonu çalındı. Hırsızlar bu sokakta dolaşmışlar ellerinde de bir şeyler var sürekli. Kapıyı zorlayarak açmışlar ev içerisinde 10 dakika kalmışlar çok kalmamışlar. Ben kapıdayken önümden geçerek yan binaya girdiler ben çıktıktan sonra da benim evime girdi. 500 bin TL değerinde zararım var" şeklinde konuştu.