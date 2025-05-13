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Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar 500 bin TL değerinde altın çaldı

Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar 500 bin TL değerinde altın çaldı

09:3813/05/2025, Salı
IHA
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir eve giren 2 kadın, evde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki altını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda bir binayı gözüne kestiren 2 kadın, sokakta bir müddet turladıktan sonra binaya girerek kapısını açtıkları daire içerisinde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların sokakta dolaştıktan sonra önce binaya daha sonra da daireye girdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, mağdur vatandaş yetkililerden yardım istedi.


Olayın yaşandığı gün sokakta keşif yapan hırsızlarla karşılaşan mağdur Sezen Gürsel, evinde yapılan hırsızlığı bir gün sonra fark etti. Güvenlik kameralarını incelediğinde karşılaştığı o kadınların evinden hırsızlık yaptığını fark eden Gürsel, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri her yerde 2 kadın hırsızı arıyor.


15 DAKİKA SONRA GİRDİLER

Yaşadığı durumu anlatan ev sahibi Sezen Gürsel, "Ben evden çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra eve hırsızlar giriyor. Önce yan binaya giriyorlar ben otobüs durağına gidene kadar benim evime giriyorlar. Ben o gün eve geri dönecektim iyi ki geri dönmemişim. Ben hırsızlık olduğunu anlamadım ertesi gün, yani bir gün sonra sabah fark ettim. Evde hiçbir dağınıklık yoktu. Kendim kaybettim diye düşündüm. Daha sonra polise gittim ama çok ümitli konuşmuyorlar. 7 bileziğim, yüzüğüm ve kızımın telefonu çalındı. Hırsızlar bu sokakta dolaşmışlar ellerinde de bir şeyler var sürekli. Kapıyı zorlayarak açmışlar ev içerisinde 10 dakika kalmışlar çok kalmamışlar. Ben kapıdayken önümden geçerek yan binaya girdiler ben çıktıktan sonra da benim evime girdi. 500 bin TL değerinde zararım var" şeklinde konuştu.




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