Aslantaş Barajı’nda kontrollü tahliye uyarısı: Ceyhan Nehri için taşkın riski

19:4114/04/2026, Salı
IHA
Tahliye nedeniyle Ceyhan Nehri’nde su seviyesi yükselecek.
Adana Valiliği, beklenen yağışlar nedeniyle Aslantaş Barajı’nda kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu. Tahliye sürecinde Ceyhan Nehri’nin su seviyesinde artış yaşanabileceği belirtilirken, nehir çevresindeki yerleşim alanları ve tarım arazileri için tedbir çağrısı yapıldı. Vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli olması ve nehir yatağından uzak durması istendi.

Adana Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü’nün önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle Osmaniye’deki Aslantaş Barajı’nda kontrollü su tahliyesi yapacağını, Ceyhan Nehri’nde su taşkınları olabileceğini duyurdu.

"Ceyhan Nehri’nin su seviyesinde artış yaşanması bekleniyor"

Valilikten yapılan açıklamada, barajın işletme esasları doğrultusunda gerçekleştirilecek tahliye işlemleri süresince Ceyhan Nehri’nin su seviyesinde artış yaşanmasının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim alanları, tarım arazileri ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi.

"Nehir yatağına yaklaşmayın"

Açıklamada ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.



