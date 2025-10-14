Ateşkes tam olarak uygulansın

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan’ı kabul etti. Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Gazze’deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, görüşmede ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye’nin Gazze’deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barışa giden yolun açılması ile ilgili gayretlerin de artarak süreceğini kaydetti. Erdoğan, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşması ve Gazze’nin yeniden imarına derhal başlanması gerektiğini, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini, uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan temasları çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de görüştü.