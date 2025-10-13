Garantör ülkelerin liderleri, zirvede en ön sırada konumlandı.
Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen tarihi Gazze Zirvesi başladı. Anlaşmanın uygulanması için garantör olan ülkeler; Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'nin başkanlarının en ön sırada yer aldığı toplantıda, ilk sözü ABD Başkanı Trump aldı. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a överek başlayan Trump, "Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından biri, Erdoğan uzun zamandan beri çok iyi bir dostum, bizi yüz üstü bırakmadı." ifadelerini kullandı. Liderler daha sonra önlerine gelen 'yeşil dosyayı' imzaladı ve anlaşmayı yürürlüğe soktu.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından biri, Erdoğan uzun zamandan beri çok iyi bir dostum, bizi yüz üstü bırakmadı.
Gazze için tarihi imza: Ortadoğu'daki en büyük ve komplike anlaşma
Dünya / Ortadoğu
13 Ekim, Pazartesi
Bu barış imzasını imzalamak 3 bin yıl sürdü, bu son imza olacak.
Bu Ortadoğu'daki en büyük ve komplike anlaşma. Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyecek bir anlaşma.
Ayrıntılar geliyor...
Gazze için tarihi imza: Ortadoğu'daki en büyük ve komplike anlaşma
Dünya / Ortadoğu
13 Ekim, Pazartesi
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Donald Trump
#ABD
#Türkiye
#Mısır
#Gazze