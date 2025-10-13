Yeni Şafak
Gazze için tarihi imza: Ortadoğu'daki en büyük ve komplike anlaşma

Gazze için tarihi imza: Ortadoğu'daki en büyük ve komplike anlaşma

13/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Garantör ülkelerin liderleri, zirvede en ön sırada konumlandı.
Garantör ülkelerin liderleri, zirvede en ön sırada konumlandı.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen tarihi Gazze Zirvesi başladı. Anlaşmanın uygulanması için garantör olan ülkeler; Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'nin başkanlarının en ön sırada yer aldığı toplantıda, ilk sözü ABD Başkanı Trump aldı. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a överek başlayan Trump, "Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından biri, Erdoğan uzun zamandan beri çok iyi bir dostum, bizi yüz üstü bırakmadı." ifadelerini kullandı. Liderler daha sonra önlerine gelen 'yeşil dosyayı' imzaladı ve anlaşmayı yürürlüğe soktu.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından biri, Erdoğan uzun zamandan beri çok iyi bir dostum, bizi yüz üstü bırakmadı.


13 Ekim, Pazartesi

Bu barış imzasını imzalamak 3 bin yıl sürdü, bu son imza olacak.

Bu Ortadoğu'daki en büyük ve komplike anlaşma. Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyecek bir anlaşma.

Ayrıntılar geliyor...


