Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan Mısır'da aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan Mısır'da aile fotoğrafı

18:4513/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Trump ile poz verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Trump ile poz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki Gazze zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile fotoğraf verdi. Trump'ın fotoğraf çekilirken basın mensuplarına “Dostum… Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum.” dediği öğrenildi.

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" başladı.


YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan Mısır'da aile fotoğrafı
Gündem / Politika
13 Ekim, Pazartesi

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eşbaşkanlığında düzenlenen Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" başladı. Zirveye aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da yer aldığı 30 kadar lider katılırken, Gazze’deki ateşkesin tarafları olan Hamas ve İsrail katılmadı.

Trump'tan Erdoğan'a: Bu adam çok çetin

Zirve öncesi ABD Başkanı Trump, toplantıya katılan liderleri tek tek selamlayıp fotoğraf çekildi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf verdi.

Fotoğraf çekilirken Trump'ın basın mensuplarına, “Dostum… Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum.” dediği öğrenildi.

Liderler daha sonra aile fotoğrafı çekilmek için bir araya geldi.





#Donald Trump
#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze Zirvesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? Okullar tatil mi? İşte resmi tatil takvimi