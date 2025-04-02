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Avrupa'da sular ısınıyor: Almanya savaşa hazırlanıyor

Avrupa'da sular ısınıyor: Almanya savaşa hazırlanıyor

10:142/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Almanya, Rusya’dan gelen tehditlere karşı savunma hazırlıklarını hızlandırıyor. Genelkurmay Başkanı Breuer, "Putin'in tehditleriyle karşı karşıyayız, gerekli adımları atmalıyız" diyerek orduya yönelik büyük yatırımları destekledi. Konuşmasında, zorunlu askerliğin önemine de dikkat çekti.

Avrupa’da son dönemde tırmanan jeopolitik gerilimler, özellikle Rusya’nın Ukrayna’daki saldırgan hamleleri ve NATO sınırlarına yönelik artan tehdit algısı, kıtanın savunma stratejilerinde köklü değişimlere yol açıyor.


Bu çerçevede Almanya, savunma sanayiine daha fazla ağırlık vererek askeri kapasitesini güçlendirmek için somut adımlar atmaya başladı.


Son yıllarda bu alana yönelik ilgisini artıran Berlin yönetimi, geçtiğimiz günlerde Almanya Federal Konseyi (Bundesrat) tarafından onaylanan 500 milyar euroluk Büyük Savunma ve Altyapı Fonu ile savunma, altyapı ve iklim koruması alanlarında kapsamlı yatırımlara yönelmeyi planlıyor.



Almanya savaşa hazırlanmaya karar verdi


Almanya, yeni nesil savaş uçakları, tanklar ve siber savunma sistemleri gibi alanlarda teknolojik üstünlük elde etmek için çalışmalara hız verdi.


Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer’in BBC’ye yaptığı açıklamada,
"Rusya tarafından tehdit ediliyoruz. NATO’nun dört yıl içinde olası bir saldırıya hazır olması gerekiyor"
sözleri ile Almanya'nın savaşa hazırlanmaya karar verdiğini duyurdu.

"Putin tarafından tehdit ediliyoruz"


Parlamento savunma harcamalarını sıkı borçlanma kurallarından muaf tutma kararı aldıktan sonra BBC'ye konuşan Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını düşündüğünü ve bu yüzden bu kaynak artışına acil bir şekilde ihtiyaç duyulduğunu söylediği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:


Putin tarafından tehdit ediliyoruz. Bunu savuşturmak için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Mesele, hazırlanmak için ne kadar zamana ihtiyaç duyduğum değil, Putin'in bize hazırlanmak için ne kadar zaman tanıyacağı. Ne kadar erken hazırlanırsak o kadar iyi olur.

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer.

"Gerçek bir tehditle karşı karşıyayız"


Kendilerinin aksine, Rusya'nın hem cephedeki hem de cephanelikteki silahlar ve ekipmanlar için büyük harcamalar yaptığını vurgulayan General Breuer Rusya'nın siber saldırılardan sabotaja ve Alman askeri tesisleri üzerinde kimliği tespit edilemeyen insansız hava araçlarına kadar uzanan hibrit savaş uygulamalarına da dikkat çekti.


Buna Putin'in agresif söylemleri de eklenince "tehlikeli bir karışım" ortaya çıktığını belirten general,
"Batı dünyasının aksine Rusya dar bir çerçeveden bakmıyor. Burada artık barış ve savaş gibi iki ayrı uçtan söz edemeyiz. Hibrit savaşla başlayan, sonra şiddetlenen, sonra tekrar durulan bir savaş var.Bu nedenle gerçek bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum."
ifadelerini kullandı.

Ordunun eksikliklerini giderecek yasa


500 milyar euroluk Büyük Savunma ve Altyapı Fonu'nun, uzun süredir çok fazla yatırım yapılmayan Alman ordusu için bir fırsat olduğunu dile getiren ve 67 milyar euroluk destek alacaklarını söyleyen General Breuer, borçlanma sınırının kaldırılmasının, ordunun sınırsız olmasa da "sürekli bir finansman kaynağına" erişmesini sağlayacağını ve eksikliklerin giderilmesine yardımcı olacağını söyledi.


Bu tarihi adım, Başbakan Scholz'un yerine geçmesi beklenen Friedrich Merz tarafından hızla hayata geçirildi. Merz, öneriyi Şubat seçimlerinin ardından, feshedilmesinden hemen önce parlamentoya sundu.


"Zorunlu askerliğe geri dönüş gerekli"


General Breuer, Almanya'nın kendisini ve NATO'nun doğu kanadını yeterince savunabilmesi için fazladan 100 bin askere ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkede zorunlu askerliğe geri dönüşün "kesinlikle" gerekli olduğunu savundu.


#Almanya
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