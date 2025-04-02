Avrupa'da sular ısınıyor: Almanya savaşa hazırlanıyor

Almanya, Rusya’dan gelen tehditlere karşı savunma hazırlıklarını hızlandırıyor. Genelkurmay Başkanı Breuer, "Putin'in tehditleriyle karşı karşıyayız, gerekli adımları atmalıyız" diyerek orduya yönelik büyük yatırımları destekledi. Konuşmasında, zorunlu askerliğin önemine de dikkat çekti.
Avrupa’da son dönemde tırmanan jeopolitik gerilimler, özellikle Rusya’nın Ukrayna’daki saldırgan hamleleri ve NATO sınırlarına yönelik artan tehdit algısı, kıtanın savunma stratejilerinde köklü değişimlere yol açıyor.
Bu çerçevede Almanya, savunma sanayiine daha fazla ağırlık vererek askeri kapasitesini güçlendirmek için somut adımlar atmaya başladı.
Son yıllarda bu alana yönelik ilgisini artıran Berlin yönetimi, geçtiğimiz günlerde Almanya Federal Konseyi (Bundesrat) tarafından onaylanan 500 milyar euroluk Büyük Savunma ve Altyapı Fonu ile savunma, altyapı ve iklim koruması alanlarında kapsamlı yatırımlara yönelmeyi planlıyor.
Almanya savaşa hazırlanmaya karar verdi
Almanya, yeni nesil savaş uçakları, tanklar ve siber savunma sistemleri gibi alanlarda teknolojik üstünlük elde etmek için çalışmalara hız verdi.
"Putin tarafından tehdit ediliyoruz"
Parlamento savunma harcamalarını sıkı borçlanma kurallarından muaf tutma kararı aldıktan sonra BBC'ye konuşan Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını düşündüğünü ve bu yüzden bu kaynak artışına acil bir şekilde ihtiyaç duyulduğunu söylediği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Gerçek bir tehditle karşı karşıyayız"
Kendilerinin aksine, Rusya'nın hem cephedeki hem de cephanelikteki silahlar ve ekipmanlar için büyük harcamalar yaptığını vurgulayan General Breuer Rusya'nın siber saldırılardan sabotaja ve Alman askeri tesisleri üzerinde kimliği tespit edilemeyen insansız hava araçlarına kadar uzanan hibrit savaş uygulamalarına da dikkat çekti.
Ordunun eksikliklerini giderecek yasa
500 milyar euroluk Büyük Savunma ve Altyapı Fonu'nun, uzun süredir çok fazla yatırım yapılmayan Alman ordusu için bir fırsat olduğunu dile getiren ve 67 milyar euroluk destek alacaklarını söyleyen General Breuer, borçlanma sınırının kaldırılmasının, ordunun sınırsız olmasa da "sürekli bir finansman kaynağına" erişmesini sağlayacağını ve eksikliklerin giderilmesine yardımcı olacağını söyledi.
Bu tarihi adım, Başbakan Scholz'un yerine geçmesi beklenen Friedrich Merz tarafından hızla hayata geçirildi. Merz, öneriyi Şubat seçimlerinin ardından, feshedilmesinden hemen önce parlamentoya sundu.
"Zorunlu askerliğe geri dönüş gerekli"
General Breuer, Almanya'nın kendisini ve NATO'nun doğu kanadını yeterince savunabilmesi için fazladan 100 bin askere ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkede zorunlu askerliğe geri dönüşün "kesinlikle" gerekli olduğunu savundu.