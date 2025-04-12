Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayakkabısında 1 kilo 28 gram afyon sakızı ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Tatvan'da 9 Nisan'da durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu şüphelinin üst aramasında, ayakkabısına gizlenmiş 7 parça halinde 1 kilo 28 gram afyon sakızı ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.