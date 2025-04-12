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Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı yakalandı

14:4512/04/2025, Cumartesi
AA
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Bitlis'te ayakkabısında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Bitlis'te ayakkabısında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayakkabısında 1 kilo 28 gram afyon sakızı ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan'da 9 Nisan'da durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu şüphelinin üst aramasında, ayakkabısına gizlenmiş 7 parça halinde 1 kilo 28 gram afyon sakızı ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.




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