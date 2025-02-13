Aynı aileye 1 milyarlık peyzaj ihalesi

Yeni Şafak'ın ulaştığı belgelere göre, 2023 Ekim ile 2024 Kasım arasında yapılan ihaleleri soy isimleri aynı kişiler ile aynı adreste faaliyet yürüten şirketler kazandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde ihalelerin verildiği “Ege Grup Fidan”ın sahibi Akif Yılmaz, Onur Peyzaj firmasının sahibi Serkan Yılmaz, Samart Peyzaj'ın sahibinin Sercan Yılmaz ve Polat Efe İnşaat Peyzaj'ın sabinin ise Ferhan Yılmaz görülüyor. Kayıtlara göre üç firmanın adresi de aynı. İddialara göre bu süreçte Ege Grup adlı firma 7, Onur Üretim Yapı Peyzaj 8, Polat Efe İnşaat Peyzaj 7 ve Samart Peyzaj 6 ihale aldı.