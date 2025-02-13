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Aynı aileye 1 milyarlık peyzaj ihalesi

Aynı aileye 1 milyarlık peyzaj ihalesi

Nazife Bardak
04:0013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar lirayı aşan peyzaj ihaleleri Yılmaz ailesine ait 4 farklı şirkete verildi. 2023 Ekim-2024 Kasım arasında ihale alanlar Ege Grup Fidan’ın sahibi Akif Yılmaz, Onur Peyzaj’ın sahibi Serkan Yılmaz, Samart Peyzaj’ın sahibi Sercan Yılmaz ve Polat Efe İnşaat Peyzaj’ın sahibi Ferhan Yılmaz. Kayıtlara göre 3 firmanın adresi aynı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB)tartışmalı ihalelerine 'peyzaj' ihaleleri de eklendi. Bir yıl içinde 1 milyar TL'yi aşan alımların Yılmaz ailesine ait 4 farklı şirketten yapıldığı ileri sürüldü. ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Ankara'da

1 milyon liralık peyzaj alanı bile artmadığını söyledi.


ADRESLERİ DE AYNI

Yeni Şafak'ın ulaştığı belgelere göre, 2023 Ekim ile 2024 Kasım arasında yapılan ihaleleri soy isimleri aynı kişiler ile aynı adreste faaliyet yürüten şirketler kazandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde ihalelerin verildiği “Ege Grup Fidan”ın sahibi Akif Yılmaz, Onur Peyzaj firmasının sahibi Serkan Yılmaz, Samart Peyzaj'ın sahibinin Sercan Yılmaz ve Polat Efe İnşaat Peyzaj'ın sabinin ise Ferhan Yılmaz görülüyor. Kayıtlara göre üç firmanın adresi de aynı. İddialara göre bu süreçte Ege Grup adlı firma 7, Onur Üretim Yapı Peyzaj 8, Polat Efe İnşaat Peyzaj 7 ve Samart Peyzaj 6 ihale aldı.


#Ankara
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#CHP

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