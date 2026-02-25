Yeni Şafak
Azerbaycan'dan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

09:2725/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilot şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov mesajında, F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilotun şehit olduğu haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Hasanov, şehit pilota Allah'tan rahmet dileyerek yakınlarının acısını paylaştığını ve ailesine derin üzüntüyle başsağlığı dilediğini kaydetti.



