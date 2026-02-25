Şehit pilotumuzun kimliği belli oldu

Yeni Şafak
07:4125/02/2026, Çarşamba
Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilot şehit oldu.
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-6 uçağı görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağı le 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesildiğini ve uçağın kaza kırıma uğradığını açıklamıştı.

Kaza kırıma uğrayan uçakta Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Bolat için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Gürlek: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.

