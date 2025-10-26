Yeni Şafak
Babası ördek avlarken kazaen vurulan genç kurtarılamadı

23:1826/10/2025, Pazar
Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erzurum’un Oltu ilçesinden Kars’ın Selim ilçesine ördek avlamaya giden Muzaffer K, av sırasında kazara 16 yaşındaki oğlu Muhammet Ali K’yi vurdu. Göğsünden yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba gözaltına alındı, silahına el konuldu.

Erzurum'dan Kars'a avlanmak için gelen baba ördek avlarken kazara oğlunu öldürdü.

Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine gelen 5 kişi, Tozluca köyü yakınlarında ördek avlamaya başladı.

Burada ördek avlayan baba Muzaffer K, (53) kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K'yi vurdu. Göğsünden yaralanan Muhammet Ali K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Ali K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Muzaffer K, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak silahına da el konuldu.

Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


