Kazada yaralanan 19 yaşındaki Rojhat kurtarılamadı

15:2825/10/2025, Cumartesi
DHA
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin'n Nusaybin ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan Rojhat Biçen (19), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 17 Ekim saat 18.00 sıralarında Nusaybin-Midyat kara yolunun kırsal Çatalözü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 UH 4835 plakalı hafif ticari araç ile 47 AEK 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, yola savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Rojhat Biçen, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Rojhat Biçen, 7 gün sonra, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Biçen’in cenazesi, aynı gün Nusaybin’de ilçe mezarlığında toprağa verildi.





#mardin
#nusaybin
#kaza
