TRT setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu apar topar hastaneye kaldırıldı

09:3825/10/2025, Cumartesi
TRT Tabii için çekimleri devam eden Onbeşliler dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın ameliyata alındığı öğrenildi.

TRT Tabii için çekilen Onbeşliler dizisinin çekimleri Tokat'ta devam ediyor.

Büyük bir heyecanla beklenen dizinin setinde korkutan bir kaza taşandı.

Dizinin başrol oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz talihsiz bir kaza geçirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimlere ara verilip hastaneye giden Şaşmaz’ın sol işaret parmağında kırık tespit edildi. 

İlk müdahalenin ardından ünlü oyuncu İstanbul’a geldi.

AMELİYATA ALINDI

İsmail Ege Şaşmaz bugün Nişantaşı’nda özel bir hastanede ameliyata alındı.

Bir saat süren ameliyatın ardından Şaşmaz’a doktor iki hafta rapor verdi.

Hastanede Aytaç Şaşmaz da abisini yalnız bırakmadı.

Genç oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, kısa sürede set çalışmalarına dönmesinin beklendiği bildirildi.


Dizinin çekimlerine ise ara verildi.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 yılında Manisa’da doğdu. Gençlik dizilerinden, romantik komediye pek çok projede rol aldı. Özellikle Barış Akarsu Merhaba filminde Barış Akarsu’yu oynayarak, adından söz ettirdi. Kendisi oyuncu Aytaç Şaşmaz’ın ağabeyisidir. Rol aldığı dikkat çeken dizileri ise şunlar;

  • Güneşi Beklerken
  • Günebakan
  • Serçe Sarayı
  • Aşk Yalanı Sever
  • Aşk Laftan Anlamaz
  • Lise Devriyesi
  • Mehmetçik Kutül Amare
  • Sen Çal Kapımı
  • Uyanış Büyük Selçklu
  • Elkızı
  • Onbeşliler




