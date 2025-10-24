Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Motosiklet kazasında yaralanan 19 yaşındaki Arda kurtarılamadı

Motosiklet kazasında yaralanan 19 yaşındaki Arda kurtarılamadı

23:0124/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Arda Aydın 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Arda Aydın 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Arda Aydın (19), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Ekim'de Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi’nde meydana geldi. Arda Aydın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aydın, bugün tüm çabalara rağmen hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesine teslim edilen Arda Aydın’ın cenazesi, Çenedağ Mahallesi’nde bulunan İmam Hüseyin Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Derince Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.



#Kocaeli
#Motosiklet
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları