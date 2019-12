Bağcılar’da her sokağa iki gönüllü AFAD tarafından ‘Her sokakta 2 genç AFAD gönüllüsü’ projesi kapsamında öğrencilere sel, deprem, enkaz ve yangın eğitimleri veriliyor. Proje koordinatörü Baycan, “Şu an itibarıyla 5 bin 400 öğrenci eğitildi. Bağcılar’ın 2 bin 700 sokağının her birinde en az 2 genç afet gönüllüsü olacak” dedi.

Haber Merkezi 07 Aralık 2019, 04:00 Yeni Şafak