Gündem Bağcılarda her sokağa iki gönüllü
İSTANBUL

Bağcılar’da her sokağa iki gönüllü

AFAD tarafından ‘Her sokakta 2 genç AFAD gönüllüsü’ projesi kapsamında öğrencilere sel, deprem, enkaz ve yangın eğitimleri veriliyor. Proje koordinatörü Baycan, “Şu an itibarıyla 5 bin 400 öğrenci eğitildi. Bağcılar’ın 2 bin 700 sokağının her birinde en az 2 genç afet gönüllüsü olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Her sokakta 2 genç gönüllü projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler, deprem, sel, yangın gibi afetlerde ilçenin adeta kurtarıcısı olacaklar.
Her sokakta 2 genç gönüllü projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler, deprem, sel, yangın gibi afetlerde ilçenin adeta kurtarıcısı olacaklar.

Gençlere afet bilinci kazandırmak amacıyla Bağcılar’da yürütülen “Her sokakta 2 genç AFAD gönüllüsü” projesi kapsamında ilçedeki 5 bin 400 lise öğrencisine afet ve acil durum eğitimi verildi.

“Gönüllü ol, öncü ol” sloganıyla çalışmalarını sürdüren, ilçe sakinlerinin inisiyatifleriyle doğan, gönüllü bir sosyal girişim olan Bağcılar Gönül Bağı Platformu, sayısı 15 bini aşan gönüllüsüyle ilçedeki sorunları tespit ederek çözüm için projeler öneriyor.

Platform, deprem, sel, yangın gibi afetlere gençleri hazırlamak için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Her sokakta 2 genç AFAD gönüllüsü” projesini başlattı. Proje kapsamında, ilçedeki 5 bin 400 lise öğrencisi AFAD Birlik Müdürlüğü Eğitim Merkezinde afet ve acil durum eğitimi aldı.

Öğrenciler, Japonya’da çekilen 15 dakikalık deprem filmini 3 boyutlu izleyerek bilinçlendirildi. Deprem simülatöründe, Gölcük ve Düzce başta olmak üzere Türkiye’de gerçekleşen 10 büyük depremin Kandilli Rasathanesinden alınan verileri uygulanarak öğrencilere olası deprem anı bire bir yaşatıldı. Simülasyonda oluşturulan ev ortamında 7,4 büyüklüğündeki Gölcük depremini 80 saniye boyunca deneyimleyen öğrencilere, sarsıntı öncesinde, anında ve sonrasında yapmaları gereken doğru davranışlar gösterildi. Enkaz eğitim alanında ise öğrencilere, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili teknik bilgi verildi.

AFAD’ın koordinatörlüğünde Bağcılar’da okuyan lise öğrencilerine afet ve acil durum eğitimi verilmesini kapsayan bir çalışma başlattıklarını belirten Proje koordinatörü Mahmut Baycan, “Şu an itibarıyla 5 bin 400 öğrenci eğitimini tamamladı. Yılbaşından sonra da Deprem Haftası’na kadar 3 bin öğrencimiz bu eğitimleri alacak. Bağcılar’ın yaklaşık 2 bin 700 sokağının her birinde en az 2 genç afet gönüllüsü olacak şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

Eğitimlere katılan Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Andolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ümmügülsüm Karmiş da olası afet durumlarında kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağlamak ve afet bilinci kazanmak için eğitimlere katılmanın önemli olduğunu belirtti.

Mahmut Baycan

‘DEPREMİ YAŞADIK’

  • Sel eğitim alanında sele karşı mücadele ettiklerini aktaran Karmiş, “Deprem eğitimine de katıldım. Gölcük’teki depremin bire bir aynısı yaşadık. Şiddetli bir depremdi. Gerçeğini yaşamış gibi olduk” ifadelerini kullandı.
  • Bağcılar Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11. sınıf öğrencisi Rabia Arda ise çevresinde afet ve acil durum eğitimi alan kimsenin olmadığını, herhangi bir afette ne yapacaklarını bilmediklerini, bu yüzden eğitime katıldığını söyledi.

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