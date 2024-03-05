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Bağımlılara özel cezaevi

Madde bağımlısı mahkumların tedavi olması için ya yeni cezaevleri kurulacak ya da mevcut cezaevlerinin belli bir kısmı buna ayrılacak.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 00:18 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, madde bağımlısı mahkumların rehabilitasyonu için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Madde bağımlısı mahkumların tedavi olması için ya yeni cezaevleri kurulacak ya da mevcut cezaevlerinin belli bir kısmı buna ayrılacak.

Adalet Bakanlığı, dünyadaki örnekleri inceledi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'ndan personel alımı yapılacak. Cezaevinde görev yapacak uzman psikiyatristlerle kişiye özel tedavi uygulanacak.

Mevcutta cezaevlerinde

44 bin uyuşturucu bağımlısı mahkum var. Yeni sistemle, bu mahkumlar kapalı cezaevine değil, bu cezaevlerinde infazına başlayacak. Mahkumlar, tedavilerini tamamladıktan sonra açık cezaevine geçecek, ardından denetimli serbestlik hükümleri uygulanacak.

PİLOT UYGULAMA

Elazığ'da uygulamanın başladığı bilgisini veren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, şunları anlattı: “Elazığ’da Şehir Hastanesi’ne bir ek bina yapıldı. Müstakil Adli Psikiyatri Hastanesi. Girişi yüksek güvenlikli bir ceza infaz kurumu gibi, içeride infaz korumalar çalışıyor. Her yerde olmasına gerek yok. Çünkü madde bağımlılarını ailelerine yakın tutacağız diye bir şey yok. Cezaevlerinde en azından bir koridoru yıl sonuna kadar bunun için ayırmış oluruz.”




#Cezaevi
#Mahkum
#Adalet Bakanlığı
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