Bahçeli 'Türkiye sessiz kalmayacaktır' diyerek İsrail'e tepki gösterdi: Netanyahu ve kirli ortakları ateşle oynuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"29 Ekim 1923'e kolay gelinmemiştir. Birinci Meclis binası inşaat halinde bir binaydı, pencereleri camsız, iç sıvası, elektriği yoktu. Gaz lambaları tavandan sarkıtılmıştı. Ali Fuat Paşa'nın seccadesi o çatlağa örtülmüş, mekteplerden sıralar getirilmiş, odun sobası kurulmuştu. Dönemin mebusları öğretmen okullarında yatıp kalkıyordu. Meclis tutanakları kese kağıtlarına yazılıyordu. Bu şartlarda yedi düvele boyun eğilmedi ve cumhuriyet doğdu. Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu belirlenmiştir.

Müstevilerin kanlı postalları yurdumuzu çiğnerken cumhuriyet fikri Atatürk'ün gönlünde milli sır gibi saklanıyordu. Milli mücadelenin en müessir özelliği muazzam bir fikir kudretine dayanmasıdır. Heyecanı olmayan üstelik bir fikir haysiyetinden feyz alamayan bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktu.





"Zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek"

Ağır sorunlara teslim yerine onlarla başa çıkma mücadelesi gösteren milletimiz istikametinden şaşmamış ve ülkesine sahip çıkmaktan vazgeçmemiştir. Şu an Türk tarihinde yeni bir yerdeyiz. Türk milleti için kavşak noktasındayız. Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye cumhuriyeti olacak, zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek ve bunu sağlayacak olan Türkiye Yüzyılı'dır. Türk milleti cumhuriyet ile bütünleşmiştir. 29 Ekim günü kutlamalar şölen havasında yapılmıştır. Vatanımızın her yöresi bayraklarla donatılmıştır. Mahşeri vicdan bayraklarla süslenmiştir. Havada uçan jetlerimiz, karadaki askerlerimiz, savaş gemilerimiz dosta güven düşmana da korku salmıştır.





Demokrasiden bihaber siyasi çıkarcılar, esasen cumhuriyete yönelik hazımsızlıklarını eşzamanlı seslendirmişlerdir. Eğer bu zevata kulak verirseniz, cumhuriyete hazımsızlığı duyulacaktır.





"Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını lütuf sonucu elde etmedi"

Türkiye Cumhuriyeti sözde medeni ülkelerin merhameti ile kurulmadı. Bağımsızlığını lütuf sonucu elde etmedi. Sömürü çarkına sıkışıp kalmadı. Dönemin küresel güçlerin yazdığı rolü reddederek sivrildi. Vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze alan kahramanlarının zafer tacı Türkiye Cumhuriyeti'dir.





Türk milleti Allah'ın izni ile yeni yüzyıla da mührünü vuracaktır. Bugün devlet ve milletçe meselelerin çözülmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Türk milletinin eseri olan Cumhuriyet, bağımsızlık heyecanı duyan mazlum milletlere de esin kaynağı oldu. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş temelini milli değerler üzerine inşa atmıştır.





Kılıçdaroğlu'na 'Cumhuriyet' tepkisi

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde muhalefette aynı anda benzer cümlelerle demokrasi sorgulaması işitildi. Demokrasiden bihaber olanlar söz oyunları ile esasen cumhuriyete yönelik hazımsızlıklarını bir kor halinde kafalarının içinde yer etmiştir. Bu zevata kulak verirseniz buram buram sahte cumhuriyet sevgisi duyulacak. Kılıçdaroğlu gene görevimiz cumhuriyeti taçlandırmaktır demiş. Hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir. Atatürk'ün sözünü Kılıçdaroğlu hiç duymadı mı?





Cumhuriyeti kurduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bir yanlışı vardır. Cumhuriyeti yıkmak için zilletin Atatürk'ün eserlerinden ders almadıkları saklanamaz boyuta.





"Sorun cumhuriyette değil kimlik yoksunu partilerde"

İYİ Parti başkanı da ülkemizin demokrasi krizinde olduğunu söylemiştir. Siyaset ve fikir yoksunu olduğunu gözler önüne sermiştir. Kriz, kimlik kaybına uğramış partilerdedir. Kongresinde arkadaşlarına kahrolun diyenin Müslüman ülkelere aynı üslupla yaklaşması utanç vericidir. Canını cebine koyar Gazze'ye gidersin sözlerine şaşırmamak elde değil. Bizde cebe koyulacak cüzdan gibi can değil gerektiğinde feda edilecek can vardır. Bu sözleri yakayı ele veren kötü alışkanlıkların itirafıdır. HEDEP eş başkanları cumhuriyeti demokratikleştirmek tarihsel görevimizdir, demiştir. Demokratik cumhuriyet İmralı canisinin tezi ve teklifidir. Yok etmek istiyoruz diyemeyip demokratik cumhuriyet diyorlar. Milletimizin bilgeliğini hafife alıyorlar. İlk yüzyılımızda bölücülükten çok çektik. Bu hain grubuna çok katlandık. Yeni yüzyıl bölücülüğü yok etme yüzyılıdır. Terörle mücadele meşru güçlerimizin tüm imkanları ile yürütülecektir. Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır Başarı ise kesinlikle alınacak. Bölge halkı ile terör ayrımı yapılacaktır.





Karşılarında yine devleti ve kanunları bulacaklardır. Gereken tüm siyasi ve tedbirler tereddütsüz alınmalıdır. Türkiye'nin güvenliği üçüncü tarafların inisiyatifine bırakılmayacaktır. Her kademedeki teröristler için çıkış yolu bellidir.





Terör eylemlerine son vermek, silahları ile dağdan inip teslim olmak, Türk adaletinin vereceği hükme razı olup cezalarını çekmektir.









"Kürdistan diye bir yer yoktur"

Bunlara riayet etmezlerse tepelerine bomba yağacaktır. Türkiye terör sevicilerinin propaganda yeri değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Var diyen alçakların karşılarında bulacağı kudret Türk milleti ve onun sevdalısı MHP'dir. Akıllarını başlarına alsınlar, akıllarını alırım onların. MHP'nin her mensubu doğruya doğru diyecek tutarlılıktadır. Azgın güruh bize usul ve üslup dersi veremez.





"Türk milleti Gazze'deki katliamlara sessiz kalmayacaktır"

İsrail'in soykırımında 25. gündeyiz. İsrail savaş suçlusudur. Küresel adalet bir gün hükmünü verecektir. Saldırılarda can veren Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumartesi günü toplanan kalabalık İsrail saldırılarını lanetlemiştir. Cumhurbaşkanımızın tarihi mesajları Türk milletinin mesajlarıdır. Türk milleti zalimin karşısında mazlumun yanındadır. Netanyahu ateşle oynamaktadır. 120 ülke İsrail saldırılarına karşı çıkmıştır. Ateşkes kaçınılmaz bir hedef olmalıdır. 28 Ekim'deki gösterilerin Cumhuriyet kutlamalarını örtbas etmek için yapıldığı soysuz bir iftiradır.











