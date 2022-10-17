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BARTIN

Bak bu babam: Şehitlerimizi uğurladık

Bartın’daki kazada vefat eden işçiler memleketlerinde toprağa verildi. 2019 yılında birlikte işe giren Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgül son yolculuğuna da birlikte uğurlandı. Cenaze töreni öncesinde Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Bak bu babam: Şehitlerimizi uğurladık
​Bak bu babam

Maden ocağı patlamasında yaşamını yitiren işçiler toprağa verilirken hikayeleri de yürekleri dağlıyor. Önümüzdeki günlerde doğum gününü kutlamaya hazırlanan Öner Yıldız, dün son yolculuğuna uğurlandı. Annesi Meliha Yıldız, 38 yaşında toprağa verdiği oğlu Öner için “24’ü (Ekim) oğlumun doğum günüydü. Doğum gününü göremeden gitti” diye ağıt yaktı. Yıldız'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Meliha Yıldız, “Öner’im temiz, düzgün, ahlaklı bir çocuktu. Evlatlarına, çevresine, yakınlarına sahip çıkardı. Benim oğlum dimdik ayakta dururdu ölümden hiç korkmazdı hep ‘gideceğimiz yer orası ben korkmuyorum’ derdi. Benim oğlum ölüme hazırlıklı gitti. Namazını kılar, haram yemez her dini vecibesini yerine getirirdi” dedi.

“MİDEM YANIYOR BABA” DEDİ

Maden patlamasında hayatını kaybedenlerden bir tanesi olan Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızı babasının tabuttaki fotoğrafını annesine gösterdi. 2019 yılından beri madende çalışan Akgül kazanın olduğu gün evden çıkmadan babasına ‘midem yanıyor baba, hayır olsun inşallah’ ifadelerini kullanmış. Baba Hüseyin Akgün ise “Torunuma babasının öldüğünü söyleyemedim” dedi. Baba Akgün, “Benim oğlum işini çok severdi, hasta olur işe giderdi. Bir gün bile raporu yoktur oğlumun. Çok hasta olduğunda oğlum işe gitme derdim o bana, ‘Baba devletin işi beklemez ben gideyim derdi’” diye konuştu.

İKİZ ÇOCUĞU OLACAKTI

Henüz bir yıllık evli olan Şaban Yıldırım’ın eşi Sena Sıla Yıldırım eşiyle olan düğün fotoğrafını tabutun üzerine koyup ağladı. 2 ay sonra ikiz çocuğu olacak olan Şaban Yıldırım’ın cenazesinde babası ablası ve annesi ellerini üst üste koyarak birbirlerinden destek aldı. Şehidin babası Kemal Yıldırım, “Bizi bırakıp nerelere gittin evladım” derken, Ablası ise, “Sen benim biricik kardeşimdin. Ablasının kuzusu seni çok seviyorum” dedi. Şaban Yıldırım hakkında iş arkadaşları ise, “Şaban yeni evlenmişti, kendi halinde, merhametli, kimseye zararı olmayan bir insandı eşiyle yıl dönümleri yakın bir zamandaydı” şeklinde konuştu. İşçilerden Mustafa Can Yıldırım da Makaracı köyünde toprağa verildi.

Oğlumun düğününü yapıyorum

  • Maden işçisi Berkay Kesim’in (25) cenazesi ise Bartın’a bağlı Epçiler köyüne getirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cenaze törenine katıldı. Motosiklet tutkunu madencinin ailesi, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Anne Gülşen ve kız kardeşi Beyza Kesim ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Gülşen Kesim, “Düğünü var benim yavrumun, düğününü yapıyorum oğlumun. Allah’a emanet ol yavrum. Düğünü var benim yavrumun, herkesi çağırdı yanına” diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Epçiler Köyü Merkez Camii’nde kılınan öğle namazının ardından, Bakan Bozdağ ve cenazeye katılanlar mezarlığa yürüdü. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Berkay Kesim toprağa verildi.

Son yolculukları da birlikte

2019 yılında birlikte işe giren Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgül son yolculuğuna da birlikte uğurlandı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldı. Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik'in cenazesi de toprağa verildi.

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