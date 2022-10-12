Bakan Dönmez: Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nda konuşma yaptı. Putin'in gündeminde Rusya'dan Avrupa'ya giden ve son günlerde sabotaj haberleriyle gündeme gelen boru hatları vardı. Boru hatlarındaki patlamaları "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendiren Putin, "Bu çok tehlikeli bir olay. Rakipler, Avrupalıları enerji kaynaklarını şişirilmiş fiyatlarla satın almaya zorluyor." dedi.

Putin'e göre, hatlara yönelik "terör" saldırılarının arkasında "zaten bu tür sabotajlara başvuran eller" var.

KUZEY AKIM ÜZERİNDEN TRANSİT

Sözü Avrupa'ya gaz tedariki konusuna getiren Putin, bu kapsamda Türkiye'nin konumuna dikkati çekti.

Kuzey Akım üzerinden kaybedilen transit hacminin Karadeniz bölgesine yönlendirilebileceğini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz. Bunun için Avrupalı ortakların ilgi göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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DÜNYA Putin: Türkiye’de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Putin'in teklifine Türkiye'den ilk açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Putin'in doğalgaz sevkiyatı için Türkiye'de merkez kurma önerisi ile ilgili, "Doğalgaz merkezi teknik açıdan mümkün" dedi.