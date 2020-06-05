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POLİTİKA

Bakan Dönmez'den, Dünya Çevre Günü mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Dünya Çevre Günü' mesajında, 'Bir Enerji Bir Nefes Projesi' kapsamında toplam 2.3 milyon ağaç dikildiğini, 2020 hedefinin 460 bin yeni fidan olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Dönmez'den, Çevre Günü mesajı
Bakan Dönmez'den, Çevre Günü mesajı

  • Bakan Dönmez, Twitter hesabından 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bakanlığımız ve bütün kurumlarımızla sağladığımız tüm atılım ve rekorları doğayla bütünleşerek gerçekleştirdik. Geleceğimizin mirası olan kaynaklarımızı korumak adına yaptığımız yatırımların hedefi net; 'Temiz enerji güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca ağaç dikildi

Bakan Dönmez, paylaştığı görselde de, 'Bir Enerji Bir Nefes Projesi' kapsamında toplam 2.3 milyon ağaç dikildiğini, 2020 hedefinin 460 bin yeni fidan olduğunu belirtti.

Ayrıca çevre, su, toprak ve hava kalitesini artırabilmek için toplam 75 projeye 784 milyon lira yatırım yapıldığını kaydeden Bakan Dönmez, 'Sıfır Atık Projesi' ile 2019'da 261 bin kilogram atık toplandığı ve 628 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığı bildirdi.

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