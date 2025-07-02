Bakan Ersoy Terörsüz Türkiye'de Hakkâri'ye çıkarma yaptı: Bu coğrafya artık terörle değil yatırımlarla, kültürle ve turizmle anılıyor

Ersoy, Yüksekova Cilo ve Kamışlı’yı kapsayan bölgede iki yeni turizm merkezi ilanı için çalışmaların başlatıldığını, ilgili kararname taslağının Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini açıkladı. Hakkâri’nin sahip olduğu doğal ve arkeolojik potansiyele dikkat çeken Ersoy,

“Altı ay kar garantisi sunan bu coğrafyada sadece kayak değil, doğa sporları ve kültürel turizm açısından da büyük bir fırsat var”