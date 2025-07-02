Bakan Ersoy Terörsüz Türkiye'de Hakkâri'ye çıkarma yaptı: Bu coğrafya artık terörle değil yatırımlarla, kültürle ve turizmle anılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında Hakkâri’ye kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Cilo Dağları ve Mergabütan bölgesinde turizm yatırımlarını inceleyen Bakan Ersoy, “Artık bu coğrafya terörle değil, kültür ve turizmle anılıyor” dedi. Bölge, kış ve doğa turizminin yanı sıra sahne sanatları ve tiyatro projeleriyle kültürel bir dönüşüm yaşıyor. Yeni açılan Esendere Halk Kütüphanesi ile kentteki kütüphane sayısı 6’ya yükseldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Terörsüz Türkiye” vizyonu doğrultusunda Hakkâri’ye kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Cilo Dağları’nda incelemelerde bulunan Ersoy, Esendere Halk Kütüphanesi’nin açılışını yaptı. Bölgenin kültür ve turizm potansiyeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Ersoy’a Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da eşlik etti.
Cilo Dağları turizme açılıyor
“Artık bu coğrafya terörle değil, kültür ve turizmle anılıyor”
Hakkâri’nin terörle anıldığı günlerin geride kaldığını vurgulayan Bakan Ersoy şöyle konuştu: