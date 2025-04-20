Bakan Fidan 'başlatıyoruz' diyerek duyurdu: Türkiye'den ABD'ye karşı PKK/YPG hamlesi

"Gönüllü çıkış programının Mısır ve Ürdün'e yönelmesini kimse istemiyor. Onlar da en baştan 'Biz bu insanları kabul etmeyiz' dediler. İsrail ve Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik ülkelerine yöneldi. 'Filistinlileri alır mısınız?' diye soruyorlar. En son Endonezya Devlet Başkanı geldi ve 'Amerikalılar bize geldi, Filistinlileri almamızı istediler, gerekirse para da veririz dediler' şeklinde bilgi verdi. Bu teklifler bize geldikçe muhataplarımızla bu süreci konuşuyoruz. Şu ana kadar ciddi bir destek verilmedi ama bazı Filistinlilerin başka ülkelerin pasaportlarını taşımaları veya dayanamayıp ayrılmak istemeleri sebebiyle sınırlı da olsa çıkışlar yaşanıyor."