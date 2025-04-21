Bakan Fidan Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün geldiği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan bugünkü temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Görüşmede küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Cezayirli mevkidaşıyla Ahmed Attaf'la birlikte Türkiye - Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) üçüncü toplantısına eş başkanlık yapacak. Ziyareti vesilesiyle dün Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun da resmi açılışını gerçekleştiren Bakan Fidan'ın bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi bekleniyor.