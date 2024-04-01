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Bakan Fidan Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir görüşme gerçekleştirdi.

18:33 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yaşar Güler - Hakan Fidan
Yaşar Güler - Hakan Fidan

Ayrıntılar geliyor...

#Hakan Fidan
#Yaşar Güler
#Dışişleri Bakanlığı
#Milli Savunma Bakanlığı
6 dakika önce
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