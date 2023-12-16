Bakan Güler'den S-400 açıklaması: Kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ihtiyaç hasıl olduğunda S-400 hava savunma sistemini kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.





Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise sunumunu gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“En iyi alternatif olarak gördüğümüz uçak Eurofighter”

Bakan Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin soru üzerine, F-16'lara en iyi alternatif olarak gördükleri uçağın Eurofighter olduğunu vurgulayarak, “Biz ilk aşamada 20 daha sonra 20 olmak üzere en üst versiyon Eurofighter almak istediğimizi ilettik. Daha önce ifade ettiğimiz gibi İngiltere ve İspanya bu talebe olumlu bakıyor. Bir ülke müttefikliğe aykırı bir şekilde buna karşı çıkıyor. Biz müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamasını müttefiklik ruhuna aykırı buluyoruz. Biliyorsunuz asıl hedefimiz 5'inci nesil millî muharip uçağımız KAAN'ı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine almaktır. O döneme kadar Eurofighter alma konusunda bir gelişme olmazsa ve süreç uzarsa zaten böyle bir ihtiyaç da kalmamış olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Güler, Türkiye'nin müttefiklerinin de kullandı Eurofighter'ların iyi bir uçak olduğunu ve Hava Kuvvetleri tarafından sorunsuz bir şekilde kullanabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Ayrıca Bakan Güler, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin bir soruyu da cevapladı.

“S400'leri kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz”