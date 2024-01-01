Bakan Kacır: Türk milletinin azmi dünyaya merhameti ve adaleti yeniden getirecek

Öğrencilerle sohbetinde, 2024'ün hayırlı olması temennisinde bulunan Kacır, 2023'te yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Depremde hayatını kaybedenleri ve şehitleri anarak sözlerine başlayan Kacır,

“Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeyeceğiz, teröre, teröriste aman vermeyeceğiz. Bu mücadeleden bir adım, bir milim bile geri adım atmayacağız. Bu topraklarda tam bağımsızlık ruhunu asla zedeletmeyeceğiz.

Yılın son günlerinde şehitlerimiz oldu, içimiz yandı. Bu topraklar gerçek manada şehit kanlarıyla sulanmış topraklar ama biz o kadar kuvvetli olacağız ki her bir gencimizin bu topraklarda dünyanın en başarılı işlerine imza atması için, buraları huzur ülkesi yapmak adına gayret ortaya koyacağız" dedi.

İnsanlık tarihinin utanç sayfalarının İsrail tarafından yazıldığını dile getiren Kacır, "Maalesef bu adaletsizliğe, bu zulme, bu soykırıma insanlığın dur deme noktasında olduğunu ifade edecek durumda değiliz. Bu meseleyi de çözecek olan Türk milletidir. Türk milletinin azmi, kararlılığı, inancı, dünyaya merhameti, adaleti yeniden getirecek