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Bakan Kacır: Türk milletinin azmi dünyaya merhameti ve adaleti yeniden getirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar Belediyesi Ateştuğla Etüt Merkezi'nde öğrencilerle buluştu. Savunma sanayisindeki başarılardan bahseden Kacır, gençlere milli ve manevi değerlerle yükselen bir bilim ve teknoloji inşa etmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerle sohbetinde, depremde hayatını kaybedenleri ve şehitleri anarak sözlerine başlayan Kacır, “Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeyeceğiz, teröre, teröriste aman vermeyeceğiz. Bu mücadeleden bir adım, bir milim bile geri adım atmayacağız. Bu topraklarda tam bağımsızlık ruhunu asla zedeletmeyeceğiz" dedi. İnsanlık tarihinin utanç sayfalarının İsrail tarafından yazıldığını dile getiren Kacır, "Maalesef bu adaletsizliğe, bu zulme, bu soykırıma insanlığın dur deme noktasında olduğunu ifade edecek durumda değiliz. Bu meseleyi de çözecek olan Türk milletidir. Türk milletinin azmi, kararlılığı, inancı, dünyaya merhameti, adaleti yeniden getirecek" diye konuştu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:07 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Bağcılar Belediyesi Ateştuğla Etüt Merkezi'nde yılın son akşamı özel bir etkinlikle yapıldı. “Gençlik Buluşması” isimli programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Kacır ile Özdemir, 4 katlı tesisi gezip öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

“Teröre ve teröriste aman vermeyeceğiz”

Öğrencilerle sohbetinde, 2024'ün hayırlı olması temennisinde bulunan Kacır, 2023'te yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Depremde hayatını kaybedenleri ve şehitleri anarak sözlerine başlayan Kacır,
“Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeyeceğiz, teröre, teröriste aman vermeyeceğiz. Bu mücadeleden bir adım, bir milim bile geri adım atmayacağız. Bu topraklarda tam bağımsızlık ruhunu asla zedeletmeyeceğiz.
Yılın son günlerinde şehitlerimiz oldu, içimiz yandı. Bu topraklar gerçek manada şehit kanlarıyla sulanmış topraklar ama biz o kadar kuvvetli olacağız ki her bir gencimizin bu topraklarda dünyanın en başarılı işlerine imza atması için, buraları huzur ülkesi yapmak adına gayret ortaya koyacağız" dedi.
İnsanlık tarihinin utanç sayfalarının İsrail tarafından yazıldığını dile getiren Kacır, "Maalesef bu adaletsizliğe, bu zulme, bu soykırıma insanlığın dur deme noktasında olduğunu ifade edecek durumda değiliz. Bu meseleyi de çözecek olan Türk milletidir. Türk milletinin azmi, kararlılığı, inancı, dünyaya merhameti, adaleti yeniden getirecek
" diye konuştu.

“Başladığımız andan bugüne muazzam işler başardık"

Cumhuriyetin 100'üncü yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Kacır, "2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıydı, coşkuyla kutladık. 100 yılın muhasebesini yapacak olursak da başladığımız andan bugüne muazzam işler başardık. 100 yaşına adım attığında o Cumhuriyet, şimdi bölgesinin en istikrarlı, en kuvvetli ve sadece kendi milletine değil, tüm dost ve kardeş coğrafyalara uzanabilecek kadar da kudretli bir devlete dönüştü. Türk milleti çok çalışkan, azimli, gayretli, imanlı ve nihayetinde Cumhuriyetin ikinci asrına şimdi ‘Türkiye Yüzyılı' damgasını vuracak kadar da iddialı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, savunma sanayisinde, milli teknolojide muazzam bir başarı hikayesi yazıldığını söyleyen Kacır, gençlere milli ve manevi değerlerle yükselen bir bilim ve teknoloji inşa etmeleri tavsiyesinde bulundu. Kacır, Bağcılardaki tüm kütüphanelere TÜBİTAK'ın tüm yayınlarını hediye edeceklerinin müjdesini verdi.

Kacır taksiciler ve belediye çalışanlarıyla buluştu

Gençlerle buluşmasının ardından Bağcılardaki Mega Taksi durağını ziyaret eden, yeni yılı burada taksicilerle karşılayan Kacır, taksi durağında gelen telefonu da yanıtladı. Taksi durağının ardından Bağcılar Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile buluşan Kacır, işçilerle sohbet etti. Bakan Kacır, burada da işçilerle aile fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kacır: Yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşımaya devam ediyoruz
Bakan Kacır: Yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşımaya devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlığın öncülüğünde başlatılan "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında ocak ayında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından AB'ye yapılan 12 coğrafi işaret başvurusundan ilk olarak Ayaş domatesinin tescillendiğini ve Türkiye'nin 15. AB coğrafi işaretli ürünü olduğunu bildirdi. Kacır, Ayaş domatesinin Avrupa Birliği (AB) tescili alması ile ilgili, "Kültürel mirasımızın ve zengin tarım çeşitliliğimizin önemli bir parçası olan Ayaş domatesi gibi tescillerimiz, Türk tarımının ve yerel değerlerimizin korunması ve tanıtılması konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.



#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#İstanbul
#Bağcılar Belediyesi
#Abdullah Özdemir
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