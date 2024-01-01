Bakan Kacır: Türk milletinin azmi dünyaya merhameti ve adaleti yeniden getirecek

Bağcılar Belediyesi Ateştuğla Etüt Merkezi'nde yılın son akşamı özel bir etkinlikle yapıldı. “Gençlik Buluşması” isimli programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Kacır ile Özdemir, 4 katlı tesisi gezip öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.
“Teröre ve teröriste aman vermeyeceğiz”
“Başladığımız andan bugüne muazzam işler başardık"
Cumhuriyetin 100'üncü yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Kacır, "2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıydı, coşkuyla kutladık. 100 yılın muhasebesini yapacak olursak da başladığımız andan bugüne muazzam işler başardık. 100 yaşına adım attığında o Cumhuriyet, şimdi bölgesinin en istikrarlı, en kuvvetli ve sadece kendi milletine değil, tüm dost ve kardeş coğrafyalara uzanabilecek kadar da kudretli bir devlete dönüştü. Türk milleti çok çalışkan, azimli, gayretli, imanlı ve nihayetinde Cumhuriyetin ikinci asrına şimdi ‘Türkiye Yüzyılı' damgasını vuracak kadar da iddialı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, savunma sanayisinde, milli teknolojide muazzam bir başarı hikayesi yazıldığını söyleyen Kacır, gençlere milli ve manevi değerlerle yükselen bir bilim ve teknoloji inşa etmeleri tavsiyesinde bulundu. Kacır, Bağcılardaki tüm kütüphanelere TÜBİTAK'ın tüm yayınlarını hediye edeceklerinin müjdesini verdi.
Kacır taksiciler ve belediye çalışanlarıyla buluştu
Gençlerle buluşmasının ardından Bağcılardaki Mega Taksi durağını ziyaret eden, yeni yılı burada taksicilerle karşılayan Kacır, taksi durağında gelen telefonu da yanıtladı. Taksi durağının ardından Bağcılar Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile buluşan Kacır, işçilerle sohbet etti. Bakan Kacır, burada da işçilerle aile fotoğrafı çektirdi.