Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına yanıt: Oynamaya niyetin yok yerim dar diyorsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki yoğun kar yağışında İBB'nin sınıfta kaldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "24 yıldır İBB'de daire başkanlıkları, genel sekreter yardımcılıkları yaptım. İBB'nin yükümlülük ve sorumluluklarını çok iyi bilen birisi olarak konuşuyorum. Maalesef sınıfta kaldılar. Olumsuz hava koşulların şiddetine göre birtakım sıkıntılar tabii ki yaşayacaksınız. Ama oraya hazırlıklı olmak lazım. Pazar günü Bolu Dağı'ndaydım, Pazartesi gecesi İstanbul'daki sıkıntıyı görünce sayın Bakanımızla buraya gelip müdahale edip sıkıntıyı çözdük. Gözünüz başka yerde olduğunuzda bu sıkıntılar yaşanır. Bunları söylediğiniz zaman kızmaya hakkınız yok. Biz devlet olarak TEM otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'na müdahale ettik. 18 saati bulmayan bir süreçte normal akışı sağladık." dedi.

REKLAM

OYNAT 02:24 Adil Karaismailoğlu'ndan İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına yanıt: Oynamaya niyetin yok yerim dar diyorsun! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İBB'nin engelleniyoruz iddiasına yanıt veren Karaismailoğlu, 'Oynamaya niyetin yok yerim dar diyorsun! İBB'de Ulaşım Daire Başkanlığı yaptım. Mevcut metro hatlarını yapmak için kapı kapı dolaşıyor onayını alıyorduk. Arkadaşlar bilmiyorsa ön, avan, kesin proje nedir anlatırız onlara.' ifadelerini kullandı.



Beylikdüzü-Sefaköy metro hattı projesine onay verilmediği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, '12.03.2021 tarihinde gelmişler Bakanlıkta toplantı yapmışlar. Biz 'projedeki eksiklikleri tamamlamanız lazım ki, yatırım programına alalım' demişiz. 31.03.2021 tarihinde. Kendi yazılarında 'ön projeler teslim edilmiştir' deniyor. Onay alınabilmesi için kesin proje olması lazım. Biz de kesin projeleri istemişiz. O süreçte gelip sunumlar yapılmış Bakanlıklara. Kesin projeler gelmediği için süreç o yüzden uzadı.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"OYNAMAYA NİYETİN YOK 'YERİM DAR' DİYORSUN"

İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına yönelik de konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Oynamaya niyetin yok 'yerim dar' diyorsun İBB'de Ulaşım Daire Başkanlığı yaptım. Mevcut metro hatlarını yapmak için kapı kapı dolaşıyor onayını alıyorduk. Arkadaşlar bilmiyorsa ön, avan, kesin proje nedir anlatırız onlara. 12/03/2021 tarihinde gelmişler Bakanlıkta toplantı yapmışlar. Biz 'projedeki eksiklikleri tamamlamanız lazım ki, yatırım programına alalım' demişiz 31/03/2021 tarihinde. Kendi yazılarında 'ön projeler teslim edilmiştir' deniyor. Onay alınabilmesi için kesin proje olması lazım. Biz de kesin projeleri istemişiz. O süreçte gelip sunumlar yapılmış Bakanlıklara. Kesin projeler gelmediği için süreç o yüzden uzadı." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık

"MAĞDUR OLMA PEŞİNDELER"

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"03/11/2021'de kendi yazıları var, bize birtakım belgeler sunmuşlar ama yine kesin belgeler yok. Hepsi kendi yazılarında var. Toplantılar devam ediyor. Yazı yazılmış, belgeler bekleniyor. Biz 'şunları toplayıp gelin' demişiz. Hem cevap, hem toplantı hem de toplantı tutanakları var. En son 03/11/2021'de talepte bulunmuşlar. Sonra evraklarını sanki teslim etmişler, bütün iş bitmiş sadece Sefaköy-Beylikdüzü metrosu kalmış gibi. Şimdi başlamışlar 4 istasyon yapacağız diye. Tahtakale'de, Ispartakule'deki vatandaşımız ne yapacak? Bir algı yapıyorlar, ortada olmayan bir şey üzerinde fırtına koparıyorlar. Kirazlı metrosunda ne yaptınız onu söyleyin! Ortada hiçbir şey yok. Bostancı-Dudullu metro hattı kendilerinde. Yerinde yeller esiyor. Pendik-Tuzla metrosu ortada bir şey yok. Yenidoğan-Sancaktepe metrosunun üzerine hafriyat döküyorsunuz. Mağdur olma peşindeler. Görevlerini yapacaklar ondan sonra konuşmaya hakları olsun.

REKLAM

EKONOMİ İBB'nin yapmadığı yolları Ulaştırma Bakanlığı yapacak: Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışı Mayıs'ta

"BİZİM PROJELERİMİZ HİÇ BAKANLIKTA TAKILMAMIŞTI"

Yazılarla bildirildi, şifahen bildirildi. Toplantı devam ederken birileri çıkıp 'Bize izin vermiyorlar' deniliyor. Uygulama kesin proje olmadan ne yatırım programı teklif edilebilir ne de ihale yapılabilir. Zemin etütleri, deprem raporları oluşturmadan olmaz. Biz Kadir Bey'le hiçbir zaman projelerimiz Bakanlıkta takıldı demezdik. Kapı kapı dolaşır projemizin onayını alırdık. Maalesef proje firmasına işi ihale etmişler şimdi. Tabii ki proje firmasından biz de faydalanıyorduk ama bürokrat işini takip eder."