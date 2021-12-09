Bakan Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Bakan Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye 33 bin kişi alındığını, bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

455'İNİN PKK, 80'İNİN DHKP-C, 20'SİNİN MLKP...

Meclis'te konuşan Bakan Soylu, İBB'ye yapılan alımlarla ilgili şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim."

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İMAMOĞLU GELİR GELMEZ 13 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkarmış, ardından belediyeye 33 bin civarı işçi almıştı.

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"21 DOSYADA HUKUKA AYKIRILIK VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’la ilgili yolsuzluk dosyalarına ilişkin “İstanbul’da 34 dosya vardı. Burada 34 dosyanın yapılan 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir aykırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir” dedi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehirle ve Ankara Büyükşehirle ilgili bir yazı geldi. Şöyle, birincisini dün Sayın Kılıçdaroğlu sormuştu: "İstanbul’daki 24-25 dosya ne oldu?" diye. Ben burada düzelteyim, İstanbul’da 34 dosya vardı. Burada 34 dosyanın yapılan 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir aykırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir. Şirketlerin denetimi Ticaret Bakanlığına ait olduğundan dolayı, şirket denetimlerine ait 7 dosya Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Müfettişlerce 6 dosya hakkında da ön inceleme talebinde bulunulmuştur ve ben de ön inceleme taleplerini onayladım.”

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"9 BİN 791 İHALE DOĞRUDAN TEMİNLE"

Soylu, şöyle devam etti:

“Dün veya ondan önceki gün Nurettin Bey bir açıklamada bulundu, yaptığı açıklamada, özellikle şunu söyleyeyim, 11 bin 415 ihalenin yüzde 14’ünün açık ihale usulüyle, geri kalan yüzde 86’lık kesimin, 9 bin 791 bir ihalenin ise doğrudan teminle ya da pazarlık usulüyle yapıldığı. Burada bize de gelen itiraz çerçevesinde yaklaşık 2 milyar tutan bir işin 730 milyonluk bölümünün, üzerinde, bunun fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda bir, mülkiye müfettişlerince; iki, MASAK; üç, vergi dairesi, Vergi Denetim Kurulunca bir şey başlatıldı.”





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OYNAT 00:48 Meclis'i karıştıran hakaret: Bakan Soylu Özgür Özel'in 'çakal' sözüne sert tepki gösterdi TBMM'de söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'çakal' diyerek hakaret etti. Bakan Soylu, Özel'in hakaretine 'Çakal sensin, şerefsiz' sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi. Bakan Soylu ise Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek 'İnşallah hakim cezai ehliyet verir de ceza alabilme şansı olur.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:57 Tahir Güven'e pusu kuran teröristin HDP'li vekilin evinden çıktığını açıklayan Bakan Soylu: Hesabını vereceksiniz milletvekilliği sizi kurtaramayacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de yaptığı konuşmada AK Parti Eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'e pusu kuran teröristin HDP'li vekilin evinde yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, 'Bunların hesabını vereceksiniz. Milletvekilliği sizi kurtaramayacak' dedi. BiP'te paylaş

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