Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu: Okullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılması hukuki zorunluluk

Cumhurbaşkanımız yüzde 50’nin üzerinde bir oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızın Türk bayrağı ve Atatürk ile birlikte okullarımızda bu şekilde posterlerinin asılması bizim cumhuriyete sahip çıkmak açısından hem toplumsal olarak ödevimiz hem de hukuki olarak da bu bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu attığımız adım gayet yerinde bir adımdır. Bundan dolayı herhangi bir rahatsızlığımız yok."