Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu: Okullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılması hukuki zorunluluk

11:4128/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte sergilenmesinin, cumhuriyet değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak açısından hem bir eğitim görevi hem de Anayasa’nın 104. maddesi gereği hukuki bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe müdürlüklerine
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın posterinin milli bayramlarda Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte asılmasına yönelik bir yazı gönderdi.

Bakanlığın bu adımı, muhalif cenahta hazımsızlık meydana getirdi.


Günlerdir konu üzerinde tartışmalar devam ederken İstanbul'da basına açıklamalarda bulunan
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
, tartışmalara son noktayı koydu.

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte okullarda görünür olmasının cumhuriyet değerlerini geleceğe taşımak adına bir ödev ve aynı zamanda Anayasa'nın 104'üncü maddesi kapsamında hukuki bir zorunluluk olduğunu söyledi.



"Cumhurbaşkanınımz milli birlik ve beraberliği temsil ediyor"


Tekin şunları söyledi:

"Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en önemli ödevlerden biri bize düşüyor.

Bu anlamda 3 temel hususa dikkat edilmesi lazım. Birincisi üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı. İkincisi cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün varlığı. Üçüncüsü de Anayasamızın 104’üncü maddesi çok açık cumhuriyetimizi ve milli birlik ve beraberliğimizi temsil etmek etmek durumunda olan Cumhurbaşkanımız.

"Bundan daha doğal bir şey olamaz"


Dolayısıyla biz okullarımızda çocuklarımız cumhuriyete ve değerlerine sahip çıksın diye Atatürk’ü, Türk bayrağını ve birliğimizi ve beraberliğimizi temsil eden sayın Cumhurbaşkanımızın okullarda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu konuda fikir beyan edenleri okuyorum gerçekten çok üzülüyorum.

"Anayasaya göre zorunluluk"


Cumhurbaşkanımız yüzde 50’nin üzerinde bir oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızın Türk bayrağı ve Atatürk ile birlikte okullarımızda bu şekilde posterlerinin asılması bizim cumhuriyete sahip çıkmak açısından hem toplumsal olarak ödevimiz hem de hukuki olarak da bu bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu attığımız adım gayet yerinde bir adımdır. Bundan dolayı herhangi bir rahatsızlığımız yok."


