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POLİTİKA

Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Ülke gündemini geriden takip ediyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu öne sürerek, sosyal medya hesabında bir video paylaştı ve konu hakkında kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Milletvekili olduğu dönemde başörtüsü serbestliğine karşı çıkarak AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu, başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" ifadesini kullanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek "Ülke gündemini geriden takip ediyorsunuz. Karanlık günler AK Parti iktidarları döneminde son buldu. Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Yanıktan Kılıçdaroğluna başörtüsü tepkisi: Ülke gündemini geriden takip ediyorsunuz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabından paylaştığı videoda Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu iddia ederek, bunu yasal güvenceye alacaklarını söylemişti.

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız
GÜNDEM
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasıyla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, CHP'nin başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istediğini söyledi.

Bakan Yanık, "Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal medyadan dün akşam yaptığı paylaşımda ise, "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu" ifadelerini kullandı.

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız
OYNAT 01:27
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu öne sürerek, konu hakkında kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Milletvekili olduğu dönemde başörtüsü serbestisine karşı çıkarak AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu, başörtüsü için 'Bir metrekarelik bez parçası' ifadesini kullanmıştı.


KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol. Ve bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı.

Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız" diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU BAŞÖRTÜLÜLERE SORUŞTURMA AÇMIŞTI

  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 1998 senesinde SSK Genel Müdürlüğü görevindeyken başörtülü çalışanlar hakkında soruşturma başlatmıştı. Kılıçdaroğlu'nun o dönem yaptığı açıklama şöyle: Başbakanlık genelgeleri doğrultusunda personelimizden kılık kıyafet yönetmeliğine uymasını istiyoruz. Personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkeme kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda. Türbanla duruşmalara girme konusunda ısrar etmeleri ve mahkemeye girememeleri üzerine, görevlendirildikleri davalar tehlikeye giriyor.

Kılıçdaroğlu 28 Şubat darbecilerine ‘onurlu insanlar’ deyip akşamında başörtüsü vaadinde bulundu
OYNAT 00:32
Kılıçdaroğlu 28 Şubat darbecilerine ‘onurlu insanlar’ deyip akşamında başörtüsü vaadinde bulundu
Dün Halk TV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü zulmünün mimarları 28 Şubat darbecileri için “Onurlu insanlar” dedi. Geçmişte “bez parçası” nitelemesi yaptığı ve Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü 'başörtüsü' için akşam yasal düzenleme vaadinde bulundu.

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