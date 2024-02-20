Bakan Yerlikaya ile Bakan Bayraktar'dan madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

Erzincan'da maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan dokuz işçiyi kurtarmak için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Tüm Türkiye bölgeden gelecek sevindirici haberleri beklerken, kurtarma çalışmaları kapsamında maden ocağından toprak tahliyesine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tahliye çalışmalarının detaylarını paylaştı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, kayıp işçilerden beşinin konteyner içerisinde, birinin manganez ocağına düşen kamyonda ve üçünün de başka bir araçta olduğunu aktara ifade ederek, "Bunlarla ilgili tam hangi noktada olduğunu bilmiyoruz ama onun etrafında ve mücavirinde olduğu bir alanı işaretledik, oraya odaklanıyoruz. Seyir tepesinden göstermiş olduğumuz, basın buluşmasını yaparken gösterdiğimiz yerde konteynerle ilgili olan şeyi arıyoruz. Yer belli oraya odaklanıyoruz." dedi.