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Bakan Yerlikaya ile Bakan Bayraktar'dan madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Dualarımız işçi kardeşlerimizle birlikte” dedi.

11:30 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 11:30 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası göçük altında kalan 9 işçi için başlatılan arama çalışmaları, arama faaliyeti yapılan noktalardan biri olan manganez ocağındaki heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle durduruldu. Konu ile alakalı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamalarının ardından kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar ile birlikte toprak kayması altında kalan işçilerimizin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Dualarımız işçi kardeşlerimizle birlikte” dedi.



Bakan Yerlikaya maden ocağında başlanan toprak tahliyesinin detaylarını anlattı: Yer belli oraya odaklanıyoruz
Bakan Yerlikaya maden ocağında başlanan toprak tahliyesinin detaylarını anlattı: Yer belli oraya odaklanıyoruz

Erzincan'da maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan dokuz işçiyi kurtarmak için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Tüm Türkiye bölgeden gelecek sevindirici haberleri beklerken, kurtarma çalışmaları kapsamında maden ocağından toprak tahliyesine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tahliye çalışmalarının detaylarını paylaştı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, kayıp işçilerden beşinin konteyner içerisinde, birinin manganez ocağına düşen kamyonda ve üçünün de başka bir araçta olduğunu aktara ifade ederek, "Bunlarla ilgili tam hangi noktada olduğunu bilmiyoruz ama onun etrafında ve mücavirinde olduğu bir alanı işaretledik, oraya odaklanıyoruz. Seyir tepesinden göstermiş olduğumuz, basın buluşmasını yaparken gösterdiğimiz yerde konteynerle ilgili olan şeyi arıyoruz. Yer belli oraya odaklanıyoruz." dedi.


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Alparslan Bayraktar
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