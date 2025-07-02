Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir, Manisa ve Bilecik'teki yangınlar kontrol altında

Bakan Yumaklı açıklamasında, “#OrmanınKahramanları’nın gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda” şu yerlerdeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi:





İzmir Seferihisar

İzmir Menderes

Manisa Akhisar

Manisa Kula

Manisa Saruhanlı

Bilecik Vezirhan









Hatay’ın Antakya ilçesi ile Manisa’nın Ahmetli ilçesinde ise alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, soğutma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.









"Bu mücadele hepimizin görevi"





Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Bakan Yumaklı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





“Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum.”









Meteorolojik uyarı: Risk yüksek





Meteorolojik verilere göre önümüzdeki bir haftalık süreçte yangın riski oldukça yüksek seviyede seyredecek. Bakan Yumaklı, bu duruma dikkat çekerek vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı:





“Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız. Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir. Asıl başarı, yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır.”





Vatandaşlara 6 önemli uyarı





Bakan Yumaklı, yangınların önlenmesi adına alınması gereken bireysel tedbirleri de hatırlattı. Açıklamasında şu uyarılara yer verdi:





Anız yakılmamalı

Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı

İzmarit kesinlikle yere atılmamalı

Atıklar doğaya değil, çöp kutularına bırakılmalı

Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ile yangın söndürme cihazı bulundurulmalı

En küçük bir duman bile fark edildiğinde 112’ye hemen ihbarda bulunulmalı





“#YeşilVatan, hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur.” sözleriyle açıklamasını tamamlayan Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.









Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı, #OrmanınKahramanları’nın gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda;



📍 İzmir Seferihisar

📍 İzmir Menderes

📍 Manisa Akhisar

📍 Manisa Kula

📍 Manisa Saruhanlı

📍 Bilecik Vezirhan’daki yangınlar TAMAMEN… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 2, 2025







