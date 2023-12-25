Bakanı Özhaseki: 100 milyon metrekare yeşil alan için proje başlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Isparta'da katıldığı açılış programında, Bakanlık olarak Türkiye genelinde 100 milyon metrekare yeşil alan ve millet bahçesi yapılması için proje başlattıklarını ve 280'den fazlasının devam ettiğini söyledi.

“100 milyon metrekare yeşil alan için proje başlattık”

Çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Karaağaç Mahallesi'nde Millet Bahçesi ve 100'ncü Yıl Millet Camii'nin açılışına katıldı. Törende yaptığı konuşmada güller diyarında olduklarını ve gülün Hazreti Peygamber'in simgesi olduğunu belirten Bakan Özhaseki, millet bahçesinin ve caminin Isparta'ya hayırlı olmasını diledi. Bakan Özhaseki, devam eden 4 millet bahçesini daha Isparta'ya kazandıracaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 100 milyon metrekare yeşil alan ve millet bahçesi yapılması için zamanında bakanlığımızda proje başlattık. Şu anda 213'ü tamamlandı, 280'den fazlası da devam ediyor. Yeşile bu kadar önem vermemizin sebebi dünyanın yemyeşil olması, dengenin korunması, biraz da kirliliği gideren en önemli unsur olduğu için, inancımız gereği olduğu için önem veriyoruz. Değerli dostlar yaklaşık 200 yıldır dünyadaki sistem biraz değişmeye başladı. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte dışarı salınan karbon diye tabir ettiğimiz veya başka türlü atmosferi kirleten gazlar dünyanın başına bela olmaya başladı. Dünyanın ortalama ısısı 1.1 derece arttı. Eğer 2 dereceye çıkarsa bu ısı artışı gıda krizleri başlıyor. Gıda krizlerinin başladığı yerde kavga başlar, savaş başlar, insanlar göç etmeye başlar” dedi.

“Türkiye'nin kirletme oranları çok düşük”

2 derece ısı artışı olması durumunda insanoğlunun artık dünyada yaşayamayacağına dikkat çeken Bakan Özhaseki, “3 derece artarsa dünya yaşanmaz hale geliyor. Bizim bu atmosferi kirletme noktasındaki dikkatlerimizi son derece hassas bir vaziyette sürdürmemiz gerekiyor. Yeşili artırmamız gerekiyor. Korunmuş alanları çoğaltmamız icap ediyor. Aslında dünyayı kirleten ülkeler sınıfına baktığınız zaman bugün dünyada ahkam kesenlerin özellikle Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin dünyayı çok çok kirlettiğini görüyoruz. Türkiye'nin kirletme oranları çok düşük ama yine de biz elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Bir taraftan Paris İklim Anlaşması'na taraf oluyor, bir taraftan ülkemizdeki yeşil alanları çoğaltıyoruz. Bir taraftan sıfır atık gibi bir proje başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bu projeyi üstlendiler, bütün dünyaya tanıttılar. Şu anda sıfır atık öncülüğünü Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi yapıyor. Sıfır atık Türkiye'de başladıktan sonra şu anda 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu ve ülkemize 96 milyar lira gibi ciddi bir kazanç girmiş oldu. Bir taraftan dünyayı kirletmemek adına ama bir taraftan da inancımız gereği doğadaki bu dengeyi bozmamak için bu mücadeleleri sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



