Bakanlık 'Evsizlere Konaklama Projesi'nin süresini uzattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlık tarafından 2025 yılı Kasım ayında 81 il valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na genelge gönderilmişti. Genelgeyle kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması hedeflenmişti. Projenin, ısıl harita verilerine göre ülkenin büyük bir bölümünde 31 Mart 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyordu. Ancak soğuk hava koşullarının devam etmesi ve herhangi bir aksaklığa neden olmaması amacıyla uygulama 30 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldı.