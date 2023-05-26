Balkanlar’daki süper güç Türkiye

Almanya merkezli ekonomi gazetesi Handelsblatt, Balkanlar bölgesinde yaşanan rekabete ilişkin haber analizinde Türkiye'nin Rusya, Çin ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte bölgesel nüfuz için mücadele ettiğini belirtti. Yüzyıllardır büyük güçlerin mücadele alanı olan Balkanlar’da bugün de benzer bir sürecin yaşandığını kaydeden Alman gazetesi, Türkiye'nin Balkanlar'daki Müslüman nüfusun koruyucu rolünde olduğuna işaret etti. Rusya'nın özellikle Sırbistan üzerinden bölgede etkili olmaya çalıştığına dikkati çeken analizde, Çin'in de İpek Yolu projesi üzerinden Balkanlar’a yoğun yatırım yaptığı belirtildi. Pekin'in özellikle deniz bağlantısı üzerine çalıştığı kaydedildi. Çin'in AB sınırları içinde en pahalı alt yapı yatırımlarından biri olan Budapeşte-Belgrad demir yolu projesini finanse ettiğinin altı çizildi.

Analizde Türkiye'nin sadece bölgedeki Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerle değil Sırbistan ile de yakın ilişkisi olduğu kaydedildi. Belgrad yönetiminin Rusya ve Çin ile yakın ilişkisine rağmen Türkiye'yi gücendirmemek için de hassas bir siyaset izlediği kaydedilen yazıda, Türkiye'nin Çin'e karşı göreceli daha düşük miktarda yatırım yapmasına rağmen daha fazla istihdam sağlayan projeler geliştirdiğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin bölgedeki en önemli alt yapı yatırımları arasında Belgrad-Saraybosna otoyolu gösterildi. Analizde görüşüne başvurulan bir bölge uzmanı, güçlü bir NATO üyesi ülke olan Türkiye'nin bölgedeki etkinliğiyle, Rusya ve Çin'e karşı dengeleyici bir güç olduğunun da altı çizildi.