Barda kabadayılık: Özgür Özel’e muhalifsiniz bu ‘pub’a giremezsiniz
Mehmet Güney
04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup başkanvekilliği döneminde uğrak mekanlarından olan bara CHP’li muhalifler alınmadı. Mekan sahibinin, biri Parti Meclisi üyesi, diğeri milletvekili 2 CHP’liye “Siz Özgür beye muhalefet ediyorsunuz; kusura bakmayın, sizi müşteri olarak kabul edemem” diyerek kapıdan çevirdiği öğrenildi. Ankara'da Tunus Caddesi üzerindeki bar, İmamoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü Türkiye Belediyeler Birliği’ne de çok yakın.
CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in grup başkanvekilliği döneminde uğrak mekânlarından biri olan Ankara'nın ünlü pub'larından birinde ilginç bir olay yaşandı. Bir Parti Meclisi (PM) üyesi, bir milletvekili ile birlikte Meclis çıkışı, Ankara Tunus Caddesi'ndeki ünlü mekâna gitti. Ege Bölgesi’nden olduğu öğrenilen ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın PM üyesi, mekân sahibi tarafından içeri alınmadı. Mekân sahibinin, “Siz Özgür Bey'e muhalefet ediyorsunuz, kusura bakmayın sizi müşteri olarak kabul edemem” diyerek, muhalif olduklarını bilinen iki vekili kapıdan çevirdi.
DEĞİŞİMCİLERİN UĞRAK MEKÂNI
Söz konusu mekân, CHP'liler arasında “genel başkan çıkaran pub” olarak biliniyor. Ana muhalefet içinde 2023 seçimlerindeki yenilgisinden sonra ortaya çıkan ve ardından yönetimi ele geçiren ‘değişimci’ grubun uğrak mekanlarından olan pub, Özgür Özel'in de gözde mekanlarından biriydi. Özel destekçilerinin halen uğradığı mekan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Türkiye Belediyeler Birliğine de yakın bir konumda.
İmamoğlu'nun kayyum turu
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak belediyelere kayyum atanmasını önleyecek düzenleme için başlattığı başkent turuna devam etti. İmamoğlu’nun başkentteki ilk durağı CHP içinde 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki en büyük rakibi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. İmamoğlu, Yavaş’la buluşmasını gösterir bir kareyi sosyal medyadan paylaşırken “Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman iş birliği ve dayanışma içinde olduk” notunu düştü. İmamoğlu son ziyaretini ise Genel Başkan Özgür Özel'e yaptı. İmamoğlu ile Özel’in bu görüşmede öncekinden farklı olarak bu kez yan yana değil karşılıklı oturmaları objektiflere yansıdı. Özel ile teması sonrasında Yavaş’ı ziyaretine ilişkin mesajlar veren İmamoğlu, “Milletimiz bilsin, bizim arasında koltuğa rollere değil milletin menfaatine odaklanan yol arkadaşlığı var. Aramızda koltuk makam kavgası yok” dedi.
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