Barda kabadayılık: Özgür Özel’e muhalifsiniz bu ‘pub’a giremezsiniz

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak belediyelere kayyum atanmasını önleyecek düzenleme için başlattığı başkent turuna devam etti. İmamoğlu’nun başkentteki ilk durağı CHP içinde 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki en büyük rakibi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. İmamoğlu, Yavaş’la buluşmasını gösterir bir kareyi sosyal medyadan paylaşırken “Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman iş birliği ve dayanışma içinde olduk” notunu düştü. İmamoğlu son ziyaretini ise Genel Başkan Özgür Özel'e yaptı. İmamoğlu ile Özel’in bu görüşmede öncekinden farklı olarak bu kez yan yana değil karşılıklı oturmaları objektiflere yansıdı. Özel ile teması sonrasında Yavaş’ı ziyaretine ilişkin mesajlar veren İmamoğlu, “Milletimiz bilsin, bizim arasında koltuğa rollere değil milletin menfaatine odaklanan yol arkadaşlığı var. Aramızda koltuk makam kavgası yok” dedi.