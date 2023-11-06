Barış gelecekse bizimle gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de belediye ve valiliği ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı’nda düzenlenen Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Burada hemşehrilerini selamlayan Erdoğan, “Saygıdeğer hemşehrilerim; Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize’nin güzel insanları, sizlere en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum” dedi.

HER TUZAĞIN BOZULDUĞUNU GÖRDÜM

Alanda 40 bin kişi olduğunu duyurarak sözlerini sürdüren Erdoğan, “Hamdolsun girdiğim her mücadelede Rabbimin yardımını da milletimin desteğini de yanımda buldum. Bu sayede yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her engelin kalktığını, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm. Elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimin hayır duasının olduğunu bilerek bir sonraki sayfaya geçtik. Rize’de başlayıp İstanbul’da dal budak salan, ardından Türkiye’nin 81 vilayetine uzanan, oradan Balkanlardan Kafkaslara kardeş coğrafyalara yayılan, nihayetinde tüm dünyayı kucaklayan bir serencamın hikayesini hep beraber yazdık” diye konuştu.

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE

Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, Gazze’de yaşananlarla ilgili de şu mesajları verdi: “Ülkemizin içinde bulunduğu, dünyada yaşananları olup bitenleri görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberi ortasındayız. Hamdolsun bu ateşin ülkemize zarar vermesini önleyecek güce de imkana da dirayete de tecrübeye de sahibiz. Karadeniz’e barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın, bu ülkelerdeki kardeşlerimizin istikrarıyla güvende kalmasını biz sağlayacağız. Balkanlarda, Kafkaslarda huzur ve güveni kalıcı şekilde tesisini biz temin edeceğiz. Kuzey Afrika’dan Güney Asya’ya dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde kalplerin ve gözlerin aradığı o kişi biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur. Filistin topraklarının dört bir yanından çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin mazlumların malını çalan hırsızların yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir.”

GÖZÜKENDEN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPIYORUZ

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı görünenden çok daha fazlasının yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamları yapanların yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı içinde barındıran Kudüs-ü Şerif’in diğer inançların mensuplarını da gözetecek şekilde mahrumiyetini korumak, onların mahremiyetini korumak manevi görevlerimiz arasındadır. Şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde, Gazze’de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. İçimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek proje ve eserleri hizmete açtı.

Al birini vur diğerine

CHP’nin kurultay sonucuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör örgütlerinden medet umanlara, emperyalist güçlere selam çakarak iktidar hayali görenlere milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders verdi. Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal Edirne’deki terörist başı Demirtaş’a, Kavala’ya ‘bay bay’ dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi. O da aynen Selahattin Demirtaş’a selam verdi, Kavala’ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuza omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan zat, sen de onlarla beraberdin. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlere Rize olarak ilçelerimizle beraber hazır mıyız? Ben 31 Mart’ta inşallah Rize’den tüm ilçeleri ile beraber çok güçlü bir ses bekliyorum” diye konuştu.

Türkiye bambaşka bir seviyeye yükselecek

Türkiye’nin yükselişini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, “Elbette üzerimize düşenleri yaparken, ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Türkiye olarak geçtiğimiz 21 yılda hem kendimizin hem dost ve kardeşlerimizin hem de dünyadaki tüm mazlumların haklarını koruyacak inisiyatifler geliştirme konusunda çok önemli mesafe katettik. Kimi alanlarda 3-5 yıllık, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Allah’ın izniyle Türkiye bambaşka bir seviyeye yükselecek. Terör örgütlerinin üzerimize salınmasından darbe girişimlerine ekonomik sabotajlardan siyasi çemberine kadar yaşadığımız badirelerin gerisinde işte bu tablonun önünü kesme çabası var. Ama başaramayacaklar. Milletimiz mayıs seçimlerinde bir kez daha bu kararlılığını haykırdı” dedi.







